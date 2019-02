'Sadales tīkls' plāno būt sasniedzams 24 stundas diennaktī

AS "Sadales tīkls" šogad plāno īpašu uzmanību pievērst digitālo risinājumu ieviešanai, uzlabojot klientu portālu ''e-st.lv'', mājas lapā izveidojot digitālo karti, kurā ikviens varēs redzēt, vai viņu īpašumā ir elektroapgādes pārtraukums, aplūkot informāciju par elektrolīniju trašu tīrīšanu un investīciju projektiem, portāls "Delfi" uzzināja "Sadales tīklā".

Portālu "e-st.lv" paredzēts uzlabot tā, lai pakalpojumu pieteikšana klientiem būtu iespējami ērtāka, ātrāka un vienkāršāka. Šogad AS "Sadales tīkls" prioritāte ir digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešana elektrotīklā, jo, kā skaidro uzņēmumā, tas dod iespēju paaugstināt darbības efektivitāti un samazināt darbam nepieciešamos resursus.

Kopš janvāra arī juridiskās personas visas ar elektrotīkla pieslēgumu saistītās darbības – līgumu parakstīšanu, sekošanu līdzi pieslēguma ierīkošanai – var veikt elektroniski klientu portālā, tādējādi ietaupot laiku un ļaujot pieslēgumus realizēt ātrāk un ērtāk. Jauna pieslēguma ierīkošana klientiem ir viens no redzamākajiem uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Šī gada otrajā pusē juridiskajiem klientiem būs iespēja parakstīt līgumu par sadales sistēmas pakalpojumiem elektroniskajā vidē.

Savukārt elektroapgādes drošums un kvalitāte ir uzņēmuma galvenais uzdevums, pastāstīja "Sadales tīkls", tādēļ uzņēmums turpina pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektroapgādes infrastruktūru. Kopumā 2019. gadā plānots atjaunot vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas 1600 kilometru garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 550 transformatoru apakšstacijas. Papildus paredzēts rekonstruēt Rīgas apakšstacijas "Jāņciems", Dārzciema ielā, kas ir vislielākā apakšstacija Latvijā pēc elektroenerģijas patēriņa, "Mīlgrāvis", Tvaika ielā, "Tec-1", Viskaļu ielā un apakšstacijas "Auce", "Aizpute", "Jaunpiebalga", "Valka", kā arī pabeigt jaunās apakšstacijas "Skrunda" izbūvi. Papildus uzņēmums turpinās veikt elektrolīniju trašu tīrīšanu un šogad visā Latvijā plānots attīrīt elektrolīniju trases no kokiem un krūmiem 3500 kilometru garumā.

Tāpat plānots paaugstināt klientu informētība ar "Sadales tīkls" darbu. Šobrīd uzņēmuma mājas lapā ''sadalestikls.lv'' klienti var apskatīties plānotos un neplānotos elektroapgādes pārtraukumus, savukārt šī gada laikā mājas lapā tiks ieviesta Digitālā karte, kurā ikviens varēs redzēt, vai viņu īpašumā ir elektroapgādes pārtraukums, aplūkot informāciju par elektrolīniju trašu tīrīšanu un investīciju projektiem, skaidroja uzņēmumā.

Kā sola "Sadales tīkls'', līdz ar e-vides attīstību uzņēmums būs sasniedzams 24 stundas dienā un septiņas dienas nedēļā. Tomēr būtisks faktors, lai uzņēmums spētu aktīvi un operatīvi informēt klientus par jautājumiem, kas skar viņu īpašumu elektroapgādi, ir to kontaktinformācija, tādēļ "Sadales tīkls" aicina klientus atjaunot savu kontaktinformāciju portālā ''e-st.lv'' vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Turpinot viedā elektrotīkla attīstību, šogad plānots uzstādīt 150 000 viedos elektroenerģijas skaitītājus. Jau šobrīd tie izvietoti 544 tūkstošos objektu visā Latvijā un tie uzskaita 83% no kopējā klientu elektroenerģijas patēriņa. Viedais skaitītājs ne vien veic patēriņa uzskaiti, bet nodrošina papildu iespējas, tostarp attālināti nolasa skaitītāja datus. Tas klientiem sniedz iespēju analizēt patēriņu un paradumus un, mainot tos, samazināt elektrības kopējās izmaksas.

Lai būtu iespēja elektrotīklu vadīt attālināti, samazinot elektroapgādes pārtraukumu laiku klientiem, papildus attālināti vadāmiem slēdžiem mērķtiecīgi vidējā sprieguma elektrotīklā tiek ieviesta automātiskā bojājuma vietas lokalizācijas sistēma FLIR. Sistēma strādā kā virtuāls dispečers, kas palīdz elektrotīkla bojājumu gadījumos ātrāk pārslēgt elektrolīnijas un ir nozīmīgs palīgs masveida bojājumu situācijās, piemēram, vētras laikā. Sistēma bojājumu gadījumos piedāvā jau gatavu risinājumu, kuras līnijas atslēgt, kādus pārslēgumus veikt, skaidroja "Sadales tīkls". 14% no vidējā sprieguma līniju kopgaruma šobrīd ir pievienotas šai sistēmai.

"Sadales tīkla" operatīvie dati liecina, ka arī 2018. gadā elektroapgādes kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies. Vidējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam klientam gadā pērn ir samazinājies par 13% – no 261 minūtes 2017. gadā, līdz 228 minūtēm 2018. gadā. Savukārt vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gadā samazinājās par 11% – no 2,8 līdz 2,5 reizēm. Elektrotīkls jāturpina atjaunot un uzturēt drošā tehniskā stāvoklī, jo arvien aptuveni 50% no elektrotīkla ir padomju laika mantojums. Īpaša uzmanība tiek pievērsta plānoto remontu darba metodēm un, lai samazinātu elektroapgādes pārtraukumu skaitu, šogad plānots uzsākt spriegumaktīvos darbus 20 kilovoltu elektrotīklā. Tas nozīmē, ka arī vidējā sprieguma elektrotīklā atsevišķi plānotie remontu darbi tiks veikti, neatslēdzot klientiem elektroapgādi, kas, kā lēš "Sadales tīkls", paaugstinās klientu apmierinātību.

Tāpat uzņēmums turpina iesākto darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu, kas noslēgsies 2022. gadā. Kopš darbības efektivitātes programmas paaugstināšanas uzsākšanas 2017. gadā jau ir slēgtas 480 darba vietas no plānotajām 810, atbrīvotas 25 reģionālās bāzes, kā arī darbam nepieciešamo transportlīdzekļu skaits samazināts par 160. Uzņēmums turpina vērtēt, kā un kuros procesos vēl var uzlabot savu darbu. Ņemot vērā, ka elektrotīklu var uzraudzīt un vadīt no jebkuras vietas Latvijā, šogad "Sadales tīkls" uzsāks dispečervadības centru optimizāciju. Ja šobrīd Latvijā ir septiņi dispečervadības centri, tad paredzēts, ka 2021. gadā tādu būs tikai trīs. Šogad paredzēts apvienot Liepājas un Jelgavas dispečervadības centrus, samazinot izmaksas, kas nepieciešamas telpu nomai un uzturēšanai, gan optimizējot personāla skaitu, jo, pateicoties būtiski samazinātam bojājumu skaitam un elektrotīkla digitalizācijai, dispečeru darbs tiek pakāpeniski atslogots un virkni ar darbībām veic sistēma.

"Sadales tīkls" uzsvēra, ka uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas programma rit veiksmīgi. 2018. gada nogalē paveikts apjomīgs darbs un visi Valsts kontroles atzinumā iekļautie ieteikumi jau esot ieviesti – noteikti stingrāki transportlīdzekļu lietošanas kritēriji, pilnveidota transportlīdzekļu lietošanas kontroles un atskaišu sistēma, pilnveidoti transportlīdzekļu noslodzes kritēriji, pastiprināti tiek veikts specializētās tehnikas noslodzes monitorings un izstrādāts tehnikas ilgtermiņa nomaiņas plāns, uzlabots kapitālieguldījumu plānošanas process, darba samaksas jomā pārskatīts darbinieku vērtēšanas process un citi. Kopumā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma līdz 2022. gadam ļaus samazināt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, kas savukārt dos iespēju šajā laikā saglabāt nemainīgu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu un turpināt darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai. Kā informēja "Sadales tīkls", tas ir nozīmīgs ieguvums visai sabiedrībai, ņemot vērā cenu pieauguma inflāciju un vidējo darba algas pieaugumu valstī, savukārt biznesa klientiem tas ļauj stabili prognozēt izdevumus un plānot saimnieciskās darbības attīstību un investīcijas.