'SAF tehnika' dibinās meitasuzņēmumu Āzijā

AS "SAF tehnika" dibinās meitasuzņēmumu "SAF Asia Ltd" Singapūrā, liecina uzņēmums paziņojums "Nasdaq Riga" biržai.

Uzņēmums pilnībā piederēs AS "SAF tehnika"

"SAF Asia Ltd" galvenais uzdevums būs nodrošināt Āzijas un Klusā okeāna reģiona klientus ar individuāli izstrādātiem bezvadu datu pārraides un sensoru risinājumiem. Produkti un pakalpojumi paredzēti gan privātiem, gan valsts uzņēmumiem, kam nepieciešams nodrošināt bezvadu datu pārraidi gan telekomunikāciju projektos, gan daudzos industriju segmentos, kur varētu būt pielietojama IoT sistēma.

AS "SAF tehnika" valdes locekle Zane Jozepa informē, ka šobrīd Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs tirdzniecība tiek koordinēta no Latvijas. Lai veicinātu biznesa attīstību minētajā reģionā (īpaši IoT segmentā), nepieciešama tuvāka klātbūtne. Plašais, no līdz šim apgūtajiem tirgiem atšķirīgais Āzijas tirgus prasa daudz dziļāku izpratni, klātbūtni un attiecību veidošanu.

"Valdes lēmums veidot meitas uzņēmumu Āzijā noteikti palīdzēs uzlabot "SAF tehnika" spēju nodrošināt spēcīgu atbalstu vietējiem klientiem, kuriem ir nepieciešamas gan individuālas konsultācijas, gan specializētu pakalpojumu risinājumi sadarbībā ar partneru uzņēmumiem, un veicinās "SAF tehnika" biznesa attīstību šajā strauji augošajā tirgū" piebilst pārdošanas direktors Jurijs Isarovs.