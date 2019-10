'SAF Tehnika' startē jaunā tirgū un uzbūvē 'Aranet4'

Pašmāju telekomunikāciju iekārtu ražotājs AS "SAF Tehnika" līdz šim savā darbībā bija fokusējies tikai uz atbalstu biznesam jeb tā saucamo B2B (business to business) segmentu. Tomēr šoruden tas startē arī plaša patēriņa preču segmenta tirgū, tirdzniecības milzī "Amazon" sākot tirgot gaisa kvalitātes kontroles iekārtas.

Uzņēmuma izstrādātais iekštelpu gaisa kvalitātes uzraudzības risinājums "Aranet4" ir arī viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā konkursā "Eksporta un inovāciju balva 2019" kategorijā "Inovatīvākais produkts".

Kā stāsta uzņēmuma pārstāvis Toms Kalderovskis, "SAF Tehnika" radījis inovatīvu risinājumu iekštelpu gaisa kvalitātes uzraudzībai. Ar ierīces palīdzību iespējams sekot līdzi ogļskābās gāzes (CO 2 ), gaisa temperatūras, relatīvā mitruma un atmosfēras spiediena parametriem iekštelpās.

Vairums cilvēku mūsdienās iekštelpās pavada vairāk nekā 90% laika. Ēkas kļuvušas energoefektīvas, noizolētas, ar mazāku skābekļa apriti. Pētījumi liecinot, ja iekštelpu gaisa kvalitāte ir neatbilstoša, spēja koncentrēties, uztvert un analizēt informāciju, samazinās par 50%. Rodas noguruma sajūta un miegainība, ko nereti pavada galvassāpes, savukārt ilgtermiņā tas var radīt nopietnus veselības traucējumus.

Ar "Aranet4" esot iespējams sekot līdzi gaisa kvalitātei un savlaicīgi novērst veselībai nelabvēlīgus apstākļus. Līdz šim "SAF Tehnika" veicis pētījumus mazās cilvēku grupās, tomēr uzņēmums jau sācis sarunas ar LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti un gatavojas daudz vērienīgākam pētījumam, piesaistot 200–300 cilvēkus.

"Aranet4" pamatā izmantotie sensori tiek ražoti Nīderlandē, bet ierīces komplektēšana notiek uzņēmuma ražotnē Rīgā. Ierīcei ir iebūvēts NDIR sensors, kas mēra CO 2 līmeni gaisā un ziņo par izmaiņām. Tiek uzsvērts, ka iekārtas mazais izmērs ļauj to viegli pārvietot starp dažādām telpām, kā arī ņemt līdzi, lai sekotu līdzi gaisa kvalitātei mājās, ofisā, skolā vai pat restorānā. Dati par CO 2 koncentrāciju gaisā tiek atainoti "e-ink" tehnoloģiju displejā, kas patērējot mazāku jaudu nekā, piemēram, LCD ekrāni.

Tas sensoram palīdz nodrošināt darbības laiku ar divām AA tipa baterijām līdz pat diviem gadiem. Ierīcei ir arī pieejama iOS un "Android" lietotne, kas ļauj konfigurēt sensora mērījumu biežumu, skaņas signālu u.c. parametrus, kā arī skatīt pēdējo dienu vēsturisko mērījumu informāciju.

Uzņēmums uzsver, ka "Aranet4" paredzēts personīgai lietošanai, kā arī biznesa vajadzībām. Ierīci var lietot ikdienā gaisa kvalitātes uzraudzībai mājās vai liela apjoma projektiem – tas ir savietojams ar "Aranet Pro" bāzes staciju, kas ļauj vienotā tīklā saslēgt līdz pat 100 "Aranet4" ierīcēm, kuru datus iespējams centralizēti monitorēt "AranetCloud" un "SensorHUB" tiešsaistes pakalpojumos.

"SAF Tehnika" Rīgas rūpnīcā strādā speciāla pētniecības struktūra jeb "Aranet izstrādes nodaļa". Produkts padziļināti tiek pētīts un testēts, piemēram, zinātniskajās laboratorijās, izejot sertifikāciju pārdošanai dažādu valstu tirgos.

Šobrīd ierīce pieejama divās versijās: "Aranet4 Home" un "Aranet4 Pro". Attiecīgi, "Home" paredzēta individuālai lietošanai, bet "Pro" ir savietojama ar "Aranet Pro" bāzes staciju, kas ļauj vienotā tīklā saslēgt līdz pat 100 "Aranet4" ierīcēm, kuru datus iespējams centralizēti monitorēt "Aranet Cloud" un "SensorHUB" tiešsaistes pakalpojumos. "Aranet4 Home" cena ir 149 eiro, bet "Aranet4 Pro" maksā 249 eiro.

Akciju sabiedrība "SAF Tehnika" ir bezvadu datu pārraides risinājumu ražotājs no Latvijas, kura produkciju izmanto vairāk nekā 130 pasaules valstīs. Uzņēmums pamatā nodarbojas ar mikroviļņu datu pārraides iekārtu ražošanu.

2017./2018. finanšu gadā "SAF Tehnika" grupa strādāja ar 13,411 miljonu eiro konsolidēto apgrozījumu un cieta 219 328 eiro konsolidētos zaudējumus.

"SAF Tehnikas" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.