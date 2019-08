'SAF Tehnikas' konsolidētais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā audzis par 8%

Telekomunikāciju iekārtu ražotājas AS "SAF Tehnika" grupas konsolidētais neauditētais apgrozījums 2018./2019. finanšu gadā bija 14,443 miljoni eiro, kas ir par 8% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet grupas konsolidētie neauditētie zaudējumi bija 414 299 eiro, kas ir gandrīz divas reizes lielāki nekā iepriekšējā finanšu gadā, teikts "SAF Tehnika" neauditētajā konsolidētajā gada pārskatā, kas iesniegts biržai "Nasdaq Riga".

2018./2019. finanšu gada ceturtā ceturkšņa grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3,83 miljoni eiro, kas ir par 28% vairāk kā 2017./2018. finanšu gada ceturtajā ceturksnī. 2018./2019. finanšu gada ceturto ceturksni grupa beidza ar 97 682 eiro neauditēto peļņu, kas ir 14,3 reizes vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada ceturtajā ceturksnī.

Ceturtajā ceturksnī Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 53% jeb divi miljoni eiro. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums audzis par 17%.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums veido 43% jeb 1,64 miljonus eiro, kas par 70% pārsniedz iepriekšējā finanšu gada ceturtā ceturkšņa apjomu.

Atskaites ceturksnī "SAF Tehnika" grupas produkti tika pārdoti 51 valstī.

Grupas 2018./2019. finanšu gadā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 61% no kopējā grupas apgrozījuma un bija 8,8 miljonus eiro, kas ir 15% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada rezultātu. 32% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm.

Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos.

Pārskatā teikts, ka "SAF Tehnika" turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, arvien vairāk pievēršoties produktu portfeļa diversificēšanai. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā.

"SAF Tehnika" turpina papildināt savu produktu klāstu, jūnijā nododot tirdzniecībā "Integra X" ar krosspolarizācijas XPIC atbalstu un uzlabotu "Ethernet" protokola funkcionalitāti. Arī "Aranet" produktu saime papildināta ar vairākiem jauniem risinājumiem, piemēram, PAR sensors, kas mēra gaismas daudzumu, ko saņem augs, jauns temperatūras sensors un citi.

Aprīļa sākumā ar mikroviļņu analizatoru "Spectrum Compact 70-87GHz", iegūta "EDI CON 2019" Inovāciju balva. "EDI CON" produktu inovācijas balvu pasniedz produktiem, kas radīti iepriekšējā gada laikā, un ir visvairāk ietekmējuši nozari, radot rīkus, kuri palīdzēs veidot nākamās paaudzes inovācijas elektronikas dizainā.

2017./2018. finanšu gadā "SAF Tehnika" grupa strādāja ar 13,411 miljonu eiro konsolidēto apgrozījumu un cieta 219 328 eiro konsolidētos zaudējumus.

"SAF Tehnikas" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.