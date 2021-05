Saglabājas pieprasījums pēc zemes daudzdzīvokļu māju būvniecībai; projekti nereti novecojuši

Zemes gabalu tirgus Rīgā 2020.gadā ir bijis stabils – notikuši darījumi gan ar zemes gabaliem, kas paredzēti komercapbūvei, gan dzīvojamo māju attīstīšanai.

Kopējais darījumu skaits ar zemes gabaliem Latvijā aizvadītājā gadā ir audzis par 4%, kamēr Rīgā pieaugums bijis niecīgs – 0,2%, salīdzinot ar 2019. gadu. Gada laikā galvaspilsētā ir notikuši 2360 darījumi jeb ap 197 darījumiem mēnesī, šādu informāciju nekustamā īpašuma tirgus apskatā par 2020. gadu apkopojusi kompānija "Ober Haus Real Estate".

Tā, piemēram, "Plesko Real Estate" ir reģistrējusi īpašumtiesības 10,19 tūkst. m2 lielam zemes gabalam Mežaparkā. Tas 2020. gada 3. ceturksnī ir nopirkts par 2 miljoniem eiro no "Retail Mežaparks". Savukārt "Lidl" ir iegādājies divu īpašumus no "Interfield" – Dzirciema ielā un Lielezeres ielā. Zemes gabali 8188 m2 un 1435 m2 platībā ir paredzēti tirdzniecības objektu izveidei. Tie iegādāti par 5,1 milj. eiro pagājušā gada 1. ceturksnī. Gada sākumā "Lidl" kļuva arī par 10,27 tūkst. m2 liela zemes gabala īpašnieku Rīgas centrālajā daļā – Sporta ielā. Zemes gabals nopirkts par 4,7 milj. eiro no "Premier Estates Ltd", informē "Ober Haus Real Estate".

Zemes gabalu cena jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai Rīgas apkaimēs maksā no 50 līdz 300 eiro par kvadrātmetru, savukārt jaukta tipa būvniecības projektu īstenošanai un dzīvojamo māju attīstīšanai Rīgas centrā – no 300 līdz 1000 eiro par kvadrātmetru. Zeme komercapbūvei līdzās maģistrālēm maksā no 15 līdz 20 eiro par kvadrātmetru, mikrorajonos – no 20 līdz 80 eiro par kvadrātmetru. Kopumā apbūves zemes gabalu cena Rīgā un tās apkārtnē 2020. gadā bijusi stabila, izņēmums ir mikrorajoni, kur novērots arī pieaugums 5-10% robežās, šāda informācija ir kompānijas rīcībā.

Tikmēr uzņēmums "Arco Real Estate", atsaucoties uz Valsts zemes dienesta datiem, norāda: 2020. gadā saglabājās pieprasījums pēc daudzdzīvokļu apbūvei piemērotiem zemes gabaliem, kuru platība bija no 1500 līdz 7000 m², izdevīgā atrašanās vietā un ar pieejamu infrastruktūru. Darījumu skaits ar daudzdzīvokļu ēku apbūvei piemērotu zemi, salīdzinot ar 2019. gadu, gan pērn samazinājās par 4%. 2020. gadā ar šādiem apbūves zemes gabaliem notika 66 darījumi (2019. gadā – 69 darījumi). Darījumu vidējā cena bija 23 eiro/m² (2019. gadā darījumu vidējā cena bija 34 eiro/m²). Dārgākie īpašumi aizvadītajā gadā bijuši Āgenskalnā un Dzirciemā, kur cenas sasniedza 90 eiro/m².

Zemes gabalu piedāvājumi ar izstrādātiem un apstiprinātiem daudzdzīvokļu ēku projektiem joprojām bija pieejami, taču parasti tie ir ar agrākos gados sagatavotiem projektiem, kas neatbilst mūsdienu tirgus situācijai un pieprasījumam. Joprojām saglabājās interese par neapbūvētiem zemes gabaliem ļoti izdevīgā atrašanās vietā un ar pieejamiem inženierkomunikāciju tīkliem un labu apkārtnes infrastruktūru. Daudzdzīvokļu namu celtniecībai atbilstošu zemes gabalu cena piedāvājumā mikrorajonos bija no 20 līdz 80 eiro/m², bet centrā – pārsvarā līdz 600 eiro/m². Daudzdzīvokļu ēku apbūvei piemērotu zemes gabalu dārgākie piedāvājumi konstatēti mikrorajonos cenu amplitūdā no 100 līdz 200 eiro/m². Par šādām cenām tika piedāvāti zemes gabali iecienītos un attiecīgi dārgākajos mikrorajonos – Āgenskalnā, Teikā un citos. Tomēr, kā liecina darījumu cenas, darījumi pēdējā gada laikā par tik augstām summām Rīgā nenotika un to skaits ar zemes gabaliem būtiski nemainījās, atzīmē "Arco Real Estate".