Sagaidāms, ka šajā sezonā uz Rīgu ar kruīza kuģiem ieradīsies ap 80 tūkstošiem ārvalstu tūristu. 7 mēnešos Rīgas ostā reģistrētas 63 kruīza kuģu vizītes, tiem atvedot uz Rīgu 42 880 pasažieru, visvairāk no Vācijas (18,4 tūkst.) un ASV (9,7 tūkst.), kā arī Lielbritānijas, Zviedrijas un Kanādas, informē Rīgas brīvostas pārvalde.

Kopš 2000. gada Rīgas ostā reģistrēti ap 8200 pasažieru kuģu ienācieni, no tiem lielākā daļa - ap 6600 bijuši regulārās pasažieru līnijas ietvaros, savukārt 1600 bijušas kruīzu kuģu vizītes. Aptuveni 8,8 miljoni no visiem atbraukušajiem bijuši prāmju pasažieri, bet apmēram 1,2 miljoni - kruīzu pasažieri no kopā vairāk nekā 124 valstīm.

Šo gadu laikā Rīgā viesojušies vairāk nekā 200 dažādi kruīza kuģi, no tiem visvairāk ienācieni reģistrēti kruīza kuģim "Viking Cindarella", kas laika periodā no 2004. gada līdz 2013. gadam ostā ienāca 73 reizes, kopā atvedot uz Rīgu 120 tūkst. pasažieru.

Lielākais kruīza kuģis pēc bruto rādītāja jeb kuģa kopējās ietilpības (138194GT, 311m) šajā laikā bijis "Voyager of the seas", kas Rīgā pirmoreiz viesojās šajā gadā, savukārt garuma ziņā lielākais kuģis bija "Celebrity Silhouette" (319m), tas Rīgu apmeklēja 2017. gadā. Pēc vienā reizē atvesto pasažieru skaita līderis ir "Costa Pacifica" ar 3523 pasažieriem uz klāja, tas Rīgā kopš 2011. gada ostā ienācis 37 reizes, atvedot 115,7 tūkst. pasažieru.

Šī 2022. gada kruīzu sezona Rīgas ostā sola rekordlielu kruīzu kuģu vizīšu skaitu - vairāk nekā 100 kruīza ienācienus, kas par ceturto daļu pārsniegs pēdējo pilno kruīza sezonu 2019. gadā. No tiem 13 kuģi pie mums šosezon viesojas pirmoreiz, un ap 20 kruīza kuģi uzturējušies vai vēl uzturēsies Rīgā vairāk nekā vienu dienu. Saskaņā ar šī brīža grafiku sezonas pēdējie kruīza kuģu ienācieni plānoti oktobra sākumā.