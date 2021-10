Sāk depozīta sistēmas centrālā uzskaites un šķirošanas centra metāla konstrukciju izbūvi

Turpinot darbu pie depozīta sistēmas (DS) infrastruktūras izveides, ir sākta centrālā uzskaites un šķirošanas centra metāla konstrukciju izbūve, kura kopējā telpu platība, ieskaitot industriālās un biroja telpas, būs ap 5500 m2, sniedzot iespēju centrā veikt vairākas būtiskas funkcijas, tostarp nodotā depozīta iepakojuma uzskaiti, sašķirošanu un sagatavošanu pārstrādei.

Centrālais šķirošanas centrs atradīsies Salaspils novada Aconē un savu darbību sāks nākamgad. Ēkas attīstītājs un būvnieks ir industriālās būvniecības uzņēmuma SIA “Piche” meitas uzņēmums SIA “P41”.

“Brīdī, kad nodosim iepakojumu taromātā vai pieņemšanas vietās, tas būs tikai pats depozīta iepakojuma ceļojuma sākums, savukārt būtiskākā pietura ceļā uz pārstrādi vai atkārtotu uzpildi būs centrālais uzskaites un šķirošanas centrs, kur notiks iepakojuma uzskaite un sagatavošana pārstrādei. Ņemot vērā depozīta sistēmas ieviešanas īsos termiņus, būvdarbu veikšanai izvēlējāmies uzņēmumu, kam ir pieredze tieši industriālo ēku būvniecībā,” stāsta SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Šķirošanas centrā visus darba procesus nodrošinās 30 līdz 50 darbinieki atkarībā no sezonas. Darbinieku atlases procesu plānots sākt tuvākajos mēnešos. “Viena kopējā centra izveide Latvijā ir optimālākais variants, ņemot vērā gan valsts platību, gan potenciālos depozīta iepakojuma apjomus un vajadzību pēc precīzas izlietotā iepakojuma uzskaites, turklāt liela nozīme ir arī izvēlētajai vietai, kas atrodas tuvu valsts galvenajiem autoceļiem un nodrošinās ērtu iepakojumu piegādi no tirdzniecības vietām un manuālajām depozīta pieņemšanas vietām,” piebilst Stūrītis.

“Projekta ietvaros darbojamies kā attīstītājs, projektētājs un būvnieks. Līdzšinējā sadarbība ar SIA ‘’Depozīta Iepakojuma Operators’’, tostarp projekta izstrāde, ir bijusi veiksmīga un profesionāli vadīta,” komentē SIA “Piche” valdes priekšsēdētājs Pēteris Senkāns.

Šobrīd objektā būvdarbi rit pilnā sparā, lai līdz aukstajam laikam ēku varētu apšūt un nosiltināt. Pēc Sekāna teiktā, grafiks ir saspringts un situāciju vieglāku nepadara esošā situācija, kas ietekmē materiālu piegādes termiņus, taču uzņēmums dara visu iespējamo, lai projektu pabeigtu termiņa ietvaros.

Depozīta sistēmas šķirošanas centra iekārtas nodrošinās Latvijas uzņēmumu SIA “Peruza” un Lietuvas tehniskās inženierijas uzņēmumu UAB “Motecha”. Šķirošanas centrs tiks aprīkots ar tādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem kā industriālās preses, iepakojuma uzskaites un šķirošanas mašīnas, vienreizlietojamā stikla smalcinātāji, tērauda iepakojuma atdalītāji, skeneri u.c. risinājumi. Izgatavotās iekārtas spēs veikt vairākas būtiskas funkcijas, tostarp, caurspīdīgā un pārējā PET iepakojuma šķirošanu, alumīnija un metāla iepakojuma šķirošanu, manuāli pieņemtā un stikla iepakojuma uzskaiti, kā arī visu veidu iepakojumu sagatavošanu pārstrādei. Arī vienreizlietojamo stikla iepakojumu plānots šķirot pa krāsām.

Depozīta iepakojuma uzskaites un šķirošanas process noritēs vairākos posmos. Pēc tukšā iepakojuma transportēšanas no veikaliem uz centrālo šķirošanas centru, vispirms tiks uzskaitīts manuālajos pieņemšanas punktos nodotais iepakojums. Pēc tam metāla un PET iepakojums, kā arī vienreizlietojamais stikla iepakojums tiks centralizēti sašķirots un sagatavots pārstrādei, izmantojot tirgū modernākās uzskaites un šķirošanas iekārtas – stikls tiks šķirots pa krāsām (dzidrais, brūnais un jauktais), savukārt no kopējās PET materiālu plūsmas tiks atšķirots caurspīdīgais PET materiāls, tādējādi būtiski paplašinot tā izmantošanas iespējas un veicinot aprites ekonomiku. Uzskaitītas tiks arī universālā jeb BBH tipa dizaina pudeles – šī tipa pudeles izmanto daudzi Latvijas dzērienu ražotāji, tādēļ pēc to uzskaites tās tiks nodotas atpakaļ atkārtotai uzpildīšanai proporcionāli katra ražotāja tirgū laistajam iepakojuma apjomam.

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko, visa veida alus un citu alkoholisko (līdz 6%) dzērienu iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0.10 EUR apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kas reģistrēts Depozīta sistēmas reģistrā, kā arī iepakojums būs iztukšots.