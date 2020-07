Sāk parakstu vākšanu PVN samazināšanai pārtikas produktiem

Portālā "ManaBalss.lv" pirmdien, 20. jūlijā, sākta parakstu vākšana, lai rosinātu noteikt samazināto PVN likmi 5% apmērā pārtikas produktiem, t.sk. svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem, vienlaikus saglabājot spēkā esošo nodokļa samazināto likmi 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Iniciatīvas autori un virzītāji ir "Maxima Latvija" un tās korporatīvais vadītājs Jānis Vanags, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes loceklis Guntis Gūtmanis un biedrības "Zemnieku saeima" valdes loceklis Mārtiņš Trons.

Iniciatīvas autori uzskata, ka tas uzlabos vietējo ražotāju konkurētspēju veikalu plauktos, nodrošinot mazāk aizsargāto sabiedrības grupu atbalstu. "Šobrīd, ekonomiskās krīzes apstākļos, mums visiem kopā ir vēl svarīgāk kā jebkad, pirmkārt, sniegt atbalstu mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem ikdienas vajadzību nodrošināšanai, samazinot cenas, un, otrkārt, saglabāt darba vietas un atbalstīt vietējos lauksaimnieku un ražotājus, lai veicinātu ekonomikas atkopšanos," teikts paziņojumā.

Tiek rosināts veikt vairākus grozījumus PVN likumā. Pirmkārt, papildināt 42. pantu ar 17. daļu, nosakot, ka nodokļa samazināto likmi 5% apmērā piemēro svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. Otrkārt, saglabāt spēkā esošu 42. panta 16. daļu, kas nosaka nodokļa samazināto likmi 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

"PVN samazināšana Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, kas uz trīs gadu periodu tika ieviesta 2018. gadā, ir devusi lielu pienesumu gan lauksaimniekiem, gan sabiedrībai kopumā. Tāpat ir arī mazinājusies ēnu ekonomika šajā sektorā. Lai arī pārtikas produktu pieprasījuma svārstības parasti ir nebūtiskas, šī iniciatīva ir palielinājusi svaigu augļu un dārzeņu patēriņu pat par 14%. Tas parāda, ka sabiedrība reaģēja uz cenu samazinājumu un tai ir jādod iespēja spert nākamo soli veselīga un kvalitatīva uztura virzienā, samazinot PVN likmi līdz 5% svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. Mēs uz to pamazām varam virzīties," pauž biedrības "Zemnieku saeima" valdes loceklis Mārtiņš Trons.

"Maxima Latvija" Korporatīvais vadītājs Jānis Vanags norāda, ka no uzņēmuma top 10 pirktākajiem produktiem aptuveni 70% veido svaigā pārtika (gaļa, piens, augļi un dārzeņi), līdz ar to, samazinot PVN, būtu iespēja samazināt ikdienas tēriņus pārtikai, tādējādi veicinot arī vietējo ražotāju izaugsmi. Valdības efektīvi to ir īstenojušas vairākās Eiropas Savienības valstīs, piemērojot zemāku PVN likmi tieši pārtikas produktiem. Tas vienlaikus silda ekonomiku, atbalsta ģimenes, sociāli mazaizsargātus iedzīvotājus, savukārt turīgākiem cilvēkiem ļauj tēriņus no pārtikas novirzīt citur.

"PVN samazināšanai ir pozitīva ietekme ne tikai uz gala cenu pircējiem, bet arī vietējiem lauksaimniekiem un ražotājiem. Samazinātais PVN augļiem un dārzeņiem Latvijā jau ir parādījis, ka tas ir efektīvs veids, kā mazināt ēnu ekonomiku un tādējādi veicināt mūsu zemnieku konkurētspēju. Šajos ārkārtas apstākļos tas nodrošinātu darba vietu saglabāšanu un līdz ar ko arī ekonomikas atkopšanos. Aicinām saglabāt samazināto PVN augļiem un dārzeņiem un neatlikt šī risinājuma ieviešanu pārējām svaigo produktu grupām, pieliekot visas pūles šī mērķa sasniegšanai," uzsver biedrības "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" valdes loceklis Guntis Gūtmanis.

Jāatgādina, ka nepieciešamība izvērtēt "iespējas samazināt PVN svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem" ir iekļauta Valdības deklarācijā (70. punkts).

Vienlaikus ir būtiski nodrošināt godīgu un caurspīdīgu PVN samazināšanu, lai ieguvēji būtu gala patērētāji. Tādēļ iniciatori aicina tirdzniecības vietās īstenot visaptverošu iniciatīvu "Godīgs PVN samazinātājs".

"ManaBalss.lv" satura redaktors Didzis Meļķis teic, ka dažādu nozaru kompānijām un industriju asociācijām ir padziļināta izpratne savas darbības jomas problemātiskajos aspektos un risinājumos, no kuriem ieguvums ir gan industrijai, gan arī sabiedrībai kopumā. Tiesa, arī lēmumiem ar plašu sabiedrisko labumu ir nepieciešama mērķtiecīga virzība. Tāpēc ir apsveicami, ka šai gadījumā lobijs tiek veikts atklāti, visiem uzskatāmi un ar visplašākās sabiedrības iesaisti.

Pārtikas produktu PVN samazināšanas iniciatīvu virza mazumtirdzniecības tīkls "Maxima Latvija" sadarbībā ar vadošajām lauksaimnieku organizācijām – biedrību "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" (LOSP) un biedrību "Zemnieku saeima" (ZSA), kā arī sagaida, ka iniciatīvai pievienosies liels skaits jaunu organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, ņemot vērā tēmas aktualitāti lejupslīdošas ekonomikas un pirktspējas samazināšanās periodā.