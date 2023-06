Sāk 'Rail Baltica' elektrifikācijas apakšsistēmas projektēšanas un būvniecības iepirkuma otro posmu

Uzsākts starptautiska iepirkuma par ātrgaitas dzelzceļa elektrifikācijas apakšsistēmas projektēšanu un būvniecību otrais posms un nosūtīts uzaicinājums iesniegt sākotnējo piedāvājumu trim iepriekš kvalificētiem kandidātiem, informē "RB Rail" AS pārstāvji.

Spānijas "COBELEC Rail Baltica" (Cobra Instalaciones y Servicios S.A. and Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U.), uzņēmumu apvienība no Latvijas, Francijas un Polijas "ALSTOM-BMGS-GE-Torpol" ("BMGS" AS, "Bombardier Transportation Baltics" SIA, ALSTOM Transport SA, GE Energy Power Conversion France SAS, TORPOL S.A.) un uzņēmumu apvienība no Francijas, Vācijas un Latvijas "STC Baltic Electrification" (COLAS RAIL AS, Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Oy Latvijas filiāle, TSO SAS).

"Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa elektrifikācijas iepirkums tika izsludināts 2022. gada vidū un ir uzskatāms par lielāko īstenoto elektrifikācijas projektu Eiropā. Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt pilnīgu atbilstību drošības un savietojamības prasībām, maksimāli nodrošinot arī ieguvumus vides jomā," sacīja "RB Rail" AS Iepirkumu vadītāja un iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Aiga Benfelde.



2022. gada septembrī "Rail Baltica" kopuzņēmums RB Rail AS saņēma četrus starptautisko uzņēmumu asociāciju iesniegtos pieteikumus, no kuriem otrajam iepirkuma posmam izvirzīti trīs pretendenti. Līgumu plānots parakstīt 2024. gada vidū.

Rail Baltica mērķis ir izmantot 100% atjaunojamo enerģiju, jaunās ātrgaitas līnijas darbināšanai ,lai dzelzceļa transports būtu videi draudzīgs un nodrošinātu alternatīvu sauszemes un gaisa transportam Baltijas valstīs. Turklāt liels uzsvars tiek likts uz videi draudzīgām projektēšanas un būvniecības metodēm, kā arī ilgtspējīgu elektrifikācijas apakšsistēmas uzturēšanu pēc dzelzceļa nodošanas ekspluatācijā. "Rail Baltica nodrošinās sociāli ekonomiskos ieguvumus visam Baltijas reģionam un būtisku daļu šo ieguvumu veidos arī projekta ieviešanas gaitā veiktās izvēles, kas veicinās ietekmes uz vidi samazināšanu un citu ar vidi saistītu mērķu sasniegšanu," sacīja Žans Marks Bedmārs, RB Rail AS Dzelzceļa sistēmu un darbību departamenta vadītājs.

2021. gada sākumā "Rail Baltica" kopuzņēmums "RB Rail" AS apstiprināja inženierpakalpojumu sniedzējus dzelzceļa sistēmu elektroapgādes apakšsistēmu ieviešanai. Starptautiskā publiskā iepirkuma ietvaros, kuru organizēja RB Rail AS, tika parakstīts līgums ar uzņēmumu apvienību, ko veido DB Engineering & Consulting GmbH; IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. un Italferr S.p.A.

Elektrifikācijas apakšsistēmas projektēšanas un būvniecības iepirkumā ir iekļautas dažādas komponentes, kas ir būtiskas elektrifikācijas apakšsistēmas pilnīgai funkcionalitātei, tostarp vilces jaudas apakšstacijas, gaisvadu kontaktu sistēmas un enerģijas kontroles un vadības sistēma. Projekta apjoms ir iespaidīgs – kopējais dubultsliežu ceļa garums 894 km nozīmē, ka būs nepieciešamība pēc vairāk nekā 2400 km kontakttīkla, aptuveni 4350 tonnām vara materiālu, aptuveni 50 000 mastu un 10 vilces apakšstacijām.