Sāk regulārus auto fūru pārvadājumus pa dzelzceļu

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir izstrādājis un sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu “Zaļā pārmija” jeb “Green Switch”.

Tā ir iespēja atslogot Latvijas autoceļus no smagās kravu pārvadājumu tehnikas un tās radītā kaitējuma apkārtējai videi, autoceļu kvalitātei. Tā ir arī alternatīva autokravu īpašniekiem un ekspeditoriem kravu pārvadājumos.

Pakalpojums "Zaļā pārmija" paredz, ka agrāk pa autoceļiem pārvadātās kravas kopā ar puspiekabi, bet bez vilcēja un autovadītāja, pārceļ uz dzelzceļu, kur tās tiks nogādātas nepieciešamajā ostas terminālī Liepājā vai Ventspilī un uzceltas uz prāmja "Stena Line", lai tālāk dotos uz Vāciju vai Skandināvijas valstīm.

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs uzsakta, ka projekta "Zaļā pārmija" rezultātā ieguvēji būs gan kravu īpašnieki, gan tautsaimniecība un sabiedrība kopumā– kravu pārvadājumiem pārceļoties uz dzelzceļu, tiks atslogoti autoceļi un samazināsies to uzturēšanas un remonta izmaksas, paaugstināsies satiksmes drošība uz lielajām šosejām, kā arī samazināsies kopējais CO 2 izmešu apjoms. Dzelzceļš ir viens no zaļākajiem transporta veidiem gan pasažieru, gan kravu pārvadājumos.

"Esmu pārliecināts, ka kontreileru pārvadājumi ir transporta nozares nākotne. Šodien Eiropai ir izaicinājums nākotnē atbrīvoties no kravas automašīnu izplūdes gāzēm, kas rodas, tām pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem. Tādējādi varam runāt par kontreileru transportēšanas ieviešanu intermodālajā satiksmē arī Baltijas reģionā. Ir svarīgi atzīmēt, ka dzelzceļa un ostas savienojums darbojas nevainojami, un nākotnē tam vajadzētu būt vienam no precīzākajiem preču piegādes veidiem tieši laika un ekoloģijas ziņā," komentē "Stena Line" komercdirektors Oskars Osis.

Papildus komerciālajam, ceļu seguma stāvokļa un vides aspektiem, ir jāņem vērā arī šī projekta transporta kustības drošības komponente. Izplūdes gāzu aprēķiniem tiek izmantotas dažādas metodikas, taču lielākā daļa ekspertu ir vienisprātis, ka kravu pārvietošana uz jūras un dzelzceļa transportu vidēji izplūdes gāzu daudzumu samazina līdz pat 70% visā kravas transportēšanas maršrutā un uzlabo transporta kustības drošību valstī kopumā. Ir vērts pieminēt arī Mobility Package aspektu intermodālo pārvadājumu jomā – šāds pārvadājumu veids spēs palīdzēt pārvadātājiem veiksmīgāk ievērot Mobilty Package reglamentējošos noteikumus. Tādējādi šāda veida kravu pārvadājumi atrisina vēl vienu problēmu, ar kuru Eiropa jau ir saskārusies - profesionālu autovadītāju trūkumu, kas būtu spējīgi veikt starptautiskos kravu pārvadājumus, skaidro O. Osis.

Starp šā pakalpojuma priekšrocībām tiek nosaukta iespēja efektīvi pārvadāt smagākas kravas, nemaksājot autoceļu nodevu jeb vinjeti, tas, ka samazināsies autotransporta amortizācijas, degvielas patēriņa un darbaspēka izmaksas, tādējādi samazinot kopējās izmaksas uz vienu masas vienību. "Zaļā pārmija" sniegs iespēju arī pašiem kravu īpašniekiem nekoordinēt kravas pārkraušanu uz prāmi – LDz nodrošinās puspiekabes pārcelšanu no dzelzceļa uz prāmi un atkalnovietošanu uz dzelzceļa tālākam ceļam prāmja galamērķī.

LDz projekts "Zaļā pārmija" tiek realizēts, koncernā ietilpstošajiem uzņēmumiem SIA "LDZ Loģistika" un SIA "LDz Cargo" sadarbojoties ar starptautisko transporta un tūrisma pakalpojumu uzņēmumu "Stena Line". Pirmais šīs sadarbības pilotprojekts notika 2020. gada jūlijā, testa brauciena ietvaros puspiekabi uz dzelzceļa platformas nogādājot no Maskavas līdz Liepājas ostai, kur šī krava ar "Stena Line" prāmi tika nogādāta Travemindē Vācijā, kur atkal tika uzlikta uz dzelzceļa platformas, lai mērotu ceļu tālāk.