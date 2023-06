Sākas darbu pieteikšana radošās izcilības festivālam 'ADWARDS'

Jau 17. gadu Radošās izcilības festivāls "ADWARDS' pulcēs Latvijas labākos reklāmas, dizaina un citu radošo industriju pārstāvjus, lai starptautiskas žūrijas vadībā izvērtētu un apbalvotu radošākos darbus. Pieteikšanās festivālam notiks divos posmos, līdz 9. jūlijam un 13. augustam, bet svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 15. septembrī.

Festivāla rīkotāji Latvian Art Directors Club (LADC) aicina iesniegt darbus festivālā 12 kategorijās: integrētās kampaņas, TV&radio, interaktīvie un digitālie risinājumi, drukas māksla un dizains, preses un vides reklāma, zīmola stāsts, sabiedriskās attiecības, netradicionālā komunikācija, pasākumi un sponsorēšana, zīmola saturs un izklaide, radošās izcilības eksports un "Young creative".

Vērtēšanai iespējams iesniegt darbus, kas īstenoti laika periodā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 1. jūnijam.

"Šogad dosimies ceļojumā uz idejas centru. Radošā izcilība prasa tādas pašas īpašības, kādas vajadzīgas jaunu zemju atklājējiem, nezināmā pētniekiem, cilvēka spēju robežu pārbaudītājiem", uzsver Vairis Strazds, LADC prezidents un aģentūras MAGIC radošais direktors. MAGIC šogad ir autori festivāla vizuālajai identitātei, ilustratora Harija Grundmaņa steampunk estētikā radītie tēli iemieso drosmi, atjautību, iedziļināšanos un sapņošanu.

"2022. gadā "ADWARDS" tika iesniegti 308 darbi, un ordeņus saņēma gan radošās aģentūras, gan valsts iestādes, gan individuāli radošie profesionāļi. Titulu "Agency of the year" sīvā konkurencē ieguva aģentūra "McCANN Riga". Savukārt viens no apbalvotākajiem klientiem bija Rīgas dome, kuras darbi saņēma 6 ADWARDS ordeņus. Kategorijā "Young creative" galveno balvu ieguva Ričards Znutiņš-Znutāns un viņa komanda ar darbu EMORI – šī uzvara viņiem nodrošināja ceļu uz starptautisko Eiropas festivālu ADCE Awards, un arī tajā EMORI saņēma zelta godalgu savā kategorijā. Tāpēc šogad jo īpaši aicinām radošos jauniešus un individuālos profesionāļus neapšaubīt savus talantus, bet gan pieteikt savus darbus "ADWARDS"!", stāsta Žanete Eglīte, LADC direktore.

Šogad žūrijas darbs norisināsies gan klātienē, gan attālināti, darbus vērtēs 15 nozarē atzīti reklāmas, dizaina un radošo industriju eksperti no Latvijas un ārvalstīm.

Darbu iesniegšana noritēs divos posmos:

- Līdz 9. jūlijam visiem iesniedzējiem pirmais darbs bez maksas, bet individuālajiem profesionāļiem būs iespēja bez maksas iesniegt pirmos divus savus darbus, arī tad, ja tie ir vienīgie iesniegtie;

- Līdz 13. augustam turpināsies visu darbu iesniegšana.