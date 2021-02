Sākot no nākamās nedēļas atsevišķi veikali varēs pārdot visas preces

Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē šodien, 2. februārī, valdība konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvāto drošas tirdzniecības modeli, un no 8. februāra uzsākt pakāpenisku pāreju uz to – paplašināt preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, informē EM.

Precīzus grozījumus normatīvajos aktos plānots pieņemt 4. februāra valdības sēdē.

"Šodienas valdības lēmums ir pārejas periods un nozīmīgs solis pareizā virzienā, lai dotu iespēju pakāpeniski pāriet uz ilgtermiņa risinājumu drošai tirdzniecībai bez "preču sarakstiem", lentēm un ierobežojošām barjerām veikalos. Mana vēlme ir ļaut atsākt strādāt visiem komersantiem" uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

"Pārejai uz jauno, vēl drošāko tirdzniecības modeli ir jābūt samērīgai, lai neatkārtotos "decembra veikalu sastrēgumi". Šim regulējumam nav iecietības perioda, bet apņemšanās visiem to ievērot. Stingrākas drošības prasības, atbildība un uzraudzība nodrošinās gan iedzīvotājiem pieeju nepieciešamajām precēm, gan komersantiem iespēju strādāt. Mūsu visu atbildīgai rīcībai ir liela nozīme, lai iespējami ātrāk varētu atgriezties atpakaļ pie ierastā ritma," pauž ministrs.

"Jauno modeli izstrādājām kopā ar uzņēmēju asociācijām, un šis ir modelis, kurā gan apmeklētāji, gan pārdevēji varēs justies droši," sacīja Vitenbergs. Palielināta norma par platību uz vienu cilvēku veikalā, no līdzšinējiem 15 m2 līdz 25 m2, tāpat veikaliem būs nepieciešams uzraudzīt cilvēku plūsmu arī ārpus veikala telpām, ja veidosies rindas. Tādēļ veikaliem būs nepieciešams deleģēt cilvēku, kurš būs atbildīgs par konkrētu cilvēku skaitu telpās, un ja ieradīsies policija kontrolēt situāciju, viņam būs jāsniedz informācija, cik cilvēku konkrētajā brīdī ir veikalā.

Policija norādījusi, ka iepriekš bijis grūti kontrolēt esošos ierobežojumus, tādēļ šis rīks būs vieglāk, tāpat policijai būs pilnvarojums slēgt šos veikalus, ja tie neievēros nepieciešamās drošības prasības, sacīja Vitenbergs.

Tāpat veikaliem būs prasība veikt telpu ventilāciju un nodrošināt gaisa cirkulāciju veikala telpās.

Runājot par skaistumkopšanas nozari, Vitenbergs sacīja, ka Veselības ministrija sākusi sarunas par vadlīniju izstrādi kopā ar nozari, lai nozares uzņēmumi varētu atsākt darbību drošos apstākļos.

"Šis ir ceļš, kas jāiet ar visām nozarēm, jo nav skaidrs, cik ilgi Covid-19 turpināsies. Ceru, ka nozare varēs izpildīt šo mājasdarbu un pēc iespējas ātrāk atsākt darbu," viņš piebilda.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi ietver šādas jaunas prasības:

visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, tajā skaitā, tirdzniecības zālēs (veikalos), pie tirdzniecības vietu ieejām/izejām un atsevišķas prasības tirdzniecības centros;

pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros;

mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās;

pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

Tāpat valdība konceptuāli atbalstīja, ka no 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varētu nodrošināt arī:

veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

kā arī grāmatnīcas.

Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā šobrīd notiek aptiekās, tajā skaitā veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās; pārējās tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos, utt.