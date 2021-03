Sāksies vēja parka 'Tārgale' būvniecība

Enerģētikas uzņēmumu grupa "Utilitas" Ventspils novada Tārgales pagastā aprīlī uzsāks vēja parka "Tārgale" būvniecību. Projekta pirmajā kārtā tiks sagatavota infrastruktūra 14 vēja turbīnu ar kopējo jaudu 58,8 MW uzstādīšanai.

Vēja parks ekspluatācijā tiks nodots 2022. gada rudenī.

Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu un Latvijas apņemšanos ievērojami samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas, vēja enerģija ir viens no svarīgākajiem instrumentiem šo mērķu sasniegšanai. Vējš ir viens no ilgtspējīgākajiem enerģijas avotiem, kas ir pilnībā atjaunojams un gada laikā pilnībā kompensē ražošanai patērēto enerģiju. 2018. gadā vēja enerģija veidoja 1% no galalietotāju elektroenerģijas patēriņa valstī, norāda projekta attīstītāji.

"Latvijai ir paveicies ar Daugavu, kas ir ilgtspējīgs hidroelektroenerģijas avots. Tas ir liels ieguvums valstij, tomēr vēja enerģijai ir ievērojams potenciāls palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru valsts energobilancē. Vēja parks "Tārgale" uzlabos Latvijas energoapgādes drošību, samazinās atkarību no enerģijas importa un palielinās atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, palīdzot sasniegt atjaunojamās enerģijas mērķus," norāda "Utilitas" attīstības vadītājs Rene Tammists.

Būvniecības darbu pirmajā kārtā teritorija tiks sagatavota vēja turbīnu uzstādīšanai, izbūvējot pāļus un pamatus, izveidojot koplietošanas ceļus un kabeļu un zemējuma tīklus. Turbīnu uzstādīšanas darbi tiks veikti nākamajā būvniecības kārtā.

2022. gadā vēja parkā tiks uzstādītas 14 vēja turbīnas ar katras turbīnas jaudu 4,2 MW. Tiek plānots, ka vēja parks "Tārgale" gada laikā saražos 155 GWh elektroenerģijas, kas ir pietiekami, lai ar elektrību nodrošinātu vairāk nekā 50 tūkstošus mājsaimniecību. Vēja turbīnas nodrošinās ražotājs "Vestas". Turbīnu maksimālais augstums sasniegs 152 metrus. Turbīnu lāpstiņu konstrukcijā tiks izmantota īpaša tehnoloģija (trailing-edge serration), samazinot lāpstiņu kopējo trokšņa līmeni. Papildus tam turbīnas būs aprīkotas ar apledojuma sensoriem un gaismas detektoriem.

Vēja parka "Tārgale" galvenais būvuzņēmējs būs uzņēmums "Nordecon Betoon". Projekta realizācijā tiks iesaistīti arī daudzi vietējie piegādātāji un apakšuzņēmēji, informē "Utilitas".

2021. gada martā "Utilitas" iegādājās vēja parka attīstības uzņēmumu SIA "TCK".

"Vēja parka projekta attīstības laikā esam veikuši daudzus pasākumus, lai ne tikai izpildītu būvniecībai nepieciešamos normatīvos standartus, bet arī vēl vairāk mazinātu tā ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem. Tas ir izdevies, samazinot sākotnējo vēja turbīnu skaitu no 26 uz 14 turbīnām un uzlabojot tehnoloģiskos risinājumus, lai palielinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu kopējo trokšņu līmeni," norāda SIA "TCK" valdes loceklis un vadošais projekta īstenotājs Renārs Urbanovičs.

Vēja parka "Tārgale" detālplānojumu 2011. gadā apstiprināja Ventspils novada dome. Projekta dokumentāciju ir vērtējusi Ventspils reģionālā vides pārvalde un citas iestādes, kuras ir apliecinājušas, ka vēja parks atbildīs normatīvajiem standartiem, līdz minimumam samazinot tā ietekmi uz vidi, uzsver projekta virzītāji. Projekta sagatavošanā un izvērtēšanā esot iesaistīti dažādi eksperti un institūcijas, kas ir sniegušas vērtējumu, ka vēja parka darbība būtiski neietekmēs putnu un sikspārņu populāciju vai gaisa satiksmes drošību.

Enerģētikas uzņēmumu grupa "Utilitas" ir lielākā atjaunojamās enerģijas ražotāja Igaunijā. 2020. gadā "Utilitas" saražoja 1,7 TWh siltumenerģijas un 394 GWh elektroenerģijas, no kā 75% tika iegūti no atjaunojamiem resursiem. Uzņēmums pārvalda 550 km centralizētās siltumapgādes cauruļvadus un piegādā siltumu 174 tūkstošiem mājsaimniecību astoņās Igaunijas pilsētās, tostarp galvaspilsētā Tallinā. "Utilitas" konsolidētie ieņēmumi 2020. gadā veidoja 127 miljonus eiro, bet aktīvu apjoms - 386 miljonus eiro.

Uzņēmums pieder Eiropas daudzveidīgās infrastruktūras fondam II (EDIF II), kura aktīvus pārvalda "First Sentier Investors" un "Utilitas" valdes locekļu uzņēmumi. "Utilitas" vairākuma akcionāram "First Sentier Investors" pieder otrs lielākais Portugāles atjaunojamās enerģijas ražošanas uzņēmums "Finerge", kas Portugālē un Spānijā darbojas nozīmīgos vēja un saules enerģijas projektos.