Sākta publiskā apspriešana par astoņu koku nociršanu 'Lidl' būvniecībai Kalnciema ielā

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija uzdevusi Rīgas pilsētas būvvaldei no 31. marta līdz 15. aprīlim rīkot publisku apspriešanu par astoņu koku ciršanu Melnsila ielā, kur plānota "Lidl" veikala būvniecība, portāls "Delfi" uzzināja būvvaldē.

Komisija ir saņēmusi iesniegumus par četru koku (divas liepas, viens ozols un viena kļava) ciršanu Melnsila ielā 9, kā arī par četru koku (viena kļava, viena zirgukastaņa un divas liepas) ciršanu pie Melnsila ielas 7 saistībā ar "Lidl" veikala būvniecību.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskas atsauksmes var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski līdz 15. aprīlim.

Pēc rezultātu apkopošanas būvvalde ziņojumu par rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

Jau vēstīts, ka saistībā ar "Lidl" veikala būvniecību Kalnciema ielā 38, Rīgā, attīstītājam būs jāpārbūvē Kapseļu un Melnsila ielas krustojums, aprīkojot to ar luksoforiem.

Atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām no Kalnciema ielas objektam būs pieļaujama tikai iebraukšana ar labo pagrieziena manevru. Piebrauktuves un ietves krustošanās zonu paredzēts izcelt virs brauktuves seguma virsmas līmeņa, nodrošinot gājējiem kustību pāri pārbrauktuvei kā prioritāti.

Savukārt autostāvvietas veikala teritorijas iekšienē paredzēts veidot maksimāli atvirzītas no Kalnciema ielas, tā, lai iespējami mazāk tiktu kavēta iebraucošo transportlīdzekļu plūsma.

No Melnsila ielas būs pieļaujama tikai viena piebrauktuve, iebraukšanu no Melnsila ielas un izbraukšanu uz Melnsila ielu organizējot tikai ar labajiem pagrieziena manevriem. Tāpat tiks izbūvēta piebrauktuve no Kapseļu ielas, ar nosacījumu, ka tai jābūt maksimāli atvirzītai no Melnsila ielas un Kapseļu ielas krustojuma.

Ņemot vērā esošo ielu platumu un satiksmes organizāciju, attīstītājam būs jāveic Kapseļu un Melnsila ielas krustojuma pārbūve, paredzot to aprīkot ar luksoforiem un tos sinhronizēt ar tuvumā esošajiem luksoforiem. Tāpat paredzēts izveidot kreisā pagrieziena nogriešanās joslu uz Melnsila ielu.

Jau vēstīts, ka mazumtirdzniecības tīkls "Lidl" savu darbību Latvijā uzsāks ar ne mazāk kā desmit veikalu atvēršanu, taču atvēršanas datumu uzņēmums vēl neatklāj. Zināms, ka tas paredzēts 2020. gada laikā.

""Lidl Latvija" pašlaik koncentrējas uz sava loģistikas centra būvniecību Dreiliņos, vienlaikus būvējot veikalus daudzviet Rīgā un vairākās Latvijas pilsētās. Kā redzams, mēs attīstāmies dinamiski. Pašlaik ekspluatācijā jau nodoti četri "Lidl" veikali – divi Rīgā, viens Liepājā un viens Jēkabpilī," portālam "Delfi sacīja Hasana.

Uzņēmuma pārstāvji nekomentē, vai tirgū vēl pirms veikala atvēršanas pašreiz izjūt konkurentu spiedienu: "Šobrīd fokusējamies uz veikalu tīkla attīstību un loģistikas centra būvniecību – tās ir mūsu prioritātes. Sagaidām, ka līdz ar "Lidl" veikalu atvēršanu Latvijā ieguvējs būs patērētājs, kurš varēs iegādāties augstas kvalitātes produktus un preces par izdevīgu cenu."

Portāls "Delfi" iepriekš noskaidrojis, ka Rīgā paredzēts atvērt vismaz astoņus "Lidl" veikalus. 2018. gada augusta beigās Rīgas pilsētas būvvalde apstiprinājusi būvprojektu veikala celtniecībai Duntes ielā 25. Savukārt veikalu Pļavniekos paredzēts būvēt tagadējā Lubānas tirgus vietā. Tāpat "Lidl" lūko veikalus atvērt Anniņmuižas ielā 8a, Anniņmuižas bulvārī 77, kā arī Sergeja Eizenšteina ielā 81, netālu no lielveikaliem "Sky" un "Maxima", kā arī Dzelzavas ielā 75b. Vēstīts, ka būvvaldē iesniegti būvprojekti par jaunu veikalu celtniecību Brīvības gatvē 254 un Augusta Deglava ielā 160.

Līdztekus vairākiem veikaliem Rīgā, "Lidl" plāno izvērsties citās Latvijas pilsētās, tostarp, Liepājā, Tukumā, Jelgavā, Jūrmalā un Jēkabpilī.

"Lidl", daļa no Nekarzulmā, Vācijā, bāzētās "Schwarz" mazumtirdzniecības grupas, ir viens no vadošajiem Vācijas un Eiropas pārtikas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem. "Lidl" ir pārstāvēts 30 valstīs, kur darbojas kopumā vairāk nekā 10 500 "Lidl" veikalu un 150 loģistikas centru. Kopumā "Lidl" strādā ap 260 000 darbinieku.