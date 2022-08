Sākti pasažieru bagāžas tuneļa būvdarbi 'Rail Baltica' dzelzceļa stacijai pie lidostas 'Rīga'

Pilnsabiedrība "B.S.L. Infra", turpinot "Rail Baltica" būvniecības darbus pie lidostas "Rīga", ir uzsākusi bagāžas transportēšanas tuneļa izbūvi, kas nākotnē savienos "Rail Baltica" dzelzceļa staciju ar lidostas "Rīga" jauno termināli, informē pilnsabiedrības pārstāvji.

Ar īpašu konveijeru sistēmu pasažieru bagāžu caur tuneli droši transportēs abos virzienos, savienojot dzelzceļu ar avio satiksmi. Būvdarbi notiek aiz 22. autobusa pieturas pie Biroju ielas, netraucējot satiksmes plūsmai.

"Rail Baltica" būvprojektā lidostas stacijas dienvidu daļā paredzēts izveidot pazemes bagāžas transportēšanas tuneli, kas nākotnē tiks savienots ar lidostas "Rīga" jauno termināli. Rail Baltica globālajā projektā paredzēts nodrošināt "Air To Rail" pakalpojumu, kas sniegs lidostas pasažieriem iespēju reģistrēt un nodot savu bagāžu citās Baltijas valstu "Rail Baltica" starptautiskajās dzelzceļa stacijās, tai skaitā arī Rīgas Centrālajā stacijā.

Reģistrētā bagāža nonāks lidostas "Rīga" dzelzceļa stacijā, no kuras to tālāk transportēs uz lidostu "Rīga", pasažieriem sniedzot iespēju to saņemt sava galamērķa lidostā. Tas pasažieriem dos dažādas bagāžas reģistrācijas iespējas savam lidojumam, kā arī ļaus izbaudīt braucienu ar vilcienu, neraizējoties par savu bagāžu. Sistēma strādās abos virzienos – no dzelzceļa stacijām uz lidostu un otrādi.

"Esam uzsākuši darbus pie nelielas, taču būtiskas stacijas infrastruktūras daļas, kas nākotnē būs viens no tiltiem starp gaisa satiksmi ar dzelzceļu. Konkrētajā tehniskajā projektā "B.S.L. Infra" izbūvēs bagāžas tuneļa pirmo daļu, otro daļu noslēdzot lidostai "Rīga" jaunā pasažieru termināļa celtniecības ietvaros. Tunelī atradīsies bagāžas transportēšanas konveijeru sistēma un inženierkomunikācijas. Tuneļa celtniecības darbi notiek paralēli citiem darbiem, no kuriem vērienīgākais šobrīd ir ceļu izbūve, lai šogad būtu iespēja pārslēgt satiksmi no esošā P133 ceļa, pa kuru ikdienā dodamies uz lidostu, uz jauno pievedceļu apkārt topošajai dzelzceļa stacijas ēkai," stāsta Maija Baltgalve, pilnsabiedrības "B.S.L. Infra" izpildkomitejas locekle.

Bagāžas tuneļa celtniecība sākas ar zemes darbiem – būvbedres rakšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu un rievsienu nostiprināšanu. Rūpējoties par apkārtējo infrastruktūru, rievpāļus dzīs ar speciālu vibrācijas tehniku. Papildu tam drošības nolūkos speciālisti monitorēs apkārt esošo ēku konstrukcijas. Sagatavošanās procesam noslēdzoties, sāksies betonēšana, piešķirot tunelim tā konstrukcijas formu. Tuneļa pamatni būvēs mainīgā 5 līdz 7 metru dziļumā, un kopējais tuneļa garums, ko izbūvē "B.S.L. Infra", būs 100 metri.