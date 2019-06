Sākusies pieteikšanās konkursam 'Eksporta un inovācijas balva 2019'

Jau piecpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra kopā ar Ekonomikas ministriju vēlas izcelt veiksmīgākos un spēcīgākos Latvijas uzņēmumus, rīkojot konkursu "Eksporta un inovācijas balva". Šobrīd ir sākusies pieteikšanās 2019. gada balvai, kas var kalpot gan par impulsu jauniem sasniegumiem, gan arī ļauj gūt apliecinājumu par paveikto, portālu "Delfi" informēja aģentūrā.

Konkurss iepazīstina ar uzņēmumiem, kas ir spējuši likt sarosīties konkurentiem vietējā un ārvalstu tirgū, gājuši laikam pa priekšu, pārsteidzot pasauli ar inovācijām un kvalitatīviem ražojumiem, kā arī radījuši produktus un pakalpojumus, kas ir funkcionāli un estētiski pievilcīgi.

Pagājušajā gadā starp komersantiem, kam konkursā veicās vislabāk, minami AS "Air Baltic Corporation", "Accenture" Latvijas filiāle, SIA "Sonarworks", SIA "Lat Eko Food", SIA "Gamechanger Audio" un SIA "Ripo fabrika".

Pieteikties iespējams vietnē eib.liaa.gov.lv līdz šī gada 6. septembrim. Uzņēmēju ērtībām šogad ir vienkāršota gan pieteikuma iesniegšana, gan arī atvieglota dalība konkursa finālā – 2. kārtā.

Kā ierasts, pieteikumus žūrija vērtēs četrās kategorijās:



Eksportspējīgākais komersants lielo, vidējo un mazo komercsabiedrību grupās

Importa aizstājējprodukts

Inovatīvākais produkts

Rūpnieciskais dizains



Tāpat vietnē eib.liaa.gov.lv ikviens var ieteikt uzņēmumus, kuru ražojumi vai pakalpojumi būtu pelnījuši saņemt novērtējumu un piedalīties konkursā.

Pirmajā kārtā tiks vērtētas uzņēmumu pieteikuma anketas, kuras iespējams iesniegt gan vienā, gan vairākās konkursa kategorijās. Uzņēmumus, kas būs izvirzīti konkursa otrajai kārtai, žūrija apmeklēs klātienē. Šajās vizītēs aicināsim piedalīties arī mediju pārstāvjus, un par to sākumu informēsim konkursa gaitā.

Arī šogad no Latvijas lielāko eksportētāju vidus tiks izraudzīts titula "Eksporta čempions" ieguvējs, kam apbalvojumu pasniedz Valsts prezidents. Iepriekšējos gados to ir saņēmuši "Air Baltic Corporation", lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība LATRAPS, AS "Dobeles dzirnavnieks", Rīgas Stradiņa universitāte, AS "Olainfarm", industriālais koncerns UPB, SIA "Mikrotīkls" un citi.

Piedaloties konkursā, uzņēmums gūs iespēju saņemt naudas balvu darījuma braucienu apmaksai vai reklāmas laukumu kādā no LIAA izdevumiem, kā arī tiesības izmantot "Eksporta un inovācijas balvas 2019" laureāta zīmi savos mārketinga materiālos un uz produkta iepakojuma. Informācija par visiem konkursa dalībniekiem tiks ievietota mājaslapā eib.liaa.gov.lv.

Dalība konkursā ir bezmaksas.

Uzvarētāji tiks paziņoti svinīgā apbalvošanas ceremonijā 2019. gada decembrī.

Ar līdzšinējiem konkursa "Eksporta un inovācijas balva" laureātiem var iepazīties mājaslapā eib.liaa.gov.lv.