Salacgrīvā pieaugs ūdens, kanalizācijas un apkures tarifi, informēja pašvaldībā.

SIA "Salacgrīvas ūdens" izstrādājis jaunu tarifa projektu. Plānots, ka tas stāsies spēkā šī gada 1. novembrī pēc apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Līdz šim par vienu kubikmetru (m3) ūdens maksa bija 0,93 eiro, bet par kanalizāciju - 1,51 eiro/m3. Regulatorā iesniegtais tarifa projekts paredz, ka ūdens maksās 1,29 eiro/m3, kanalizācija - 1,95 eiro/m3, taču vēl ir iespējamas izmaiņas.

"Salacgrīvas ūdens" apgrozījums 2021.gadā bija 0,44 miljoni eiro. Pērn uzņēmuma zaudējumi sasniedza 46 116 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmums reģistrēts 2011.gadā, un tā pamatkapitāls ir 5, 83 miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Limbažu novada pašvaldība.

Kurināmā cenu pieauguma dēļ Salacgrīvā pieaugs maksa par siltumu. AS "Brīvais vilnis" informē, ka siltumenerģijas tarifs Salacgrīvā no AS "Brīvais vilnis" katlu mājas būs 112,07 eiro par megavatstundu (MWh). Šis tarifs būs spēkā no šī gada 1. oktobra.

SPRK ir apstiprinājusi SIA "EcoHeat Latvia" siltumenerģijas apgādes tarifus Salacgrīvā un Liepupes ciemā. Siltumenerģijas tarifs Salacgrīvā būs 75,15 eiro/MWh, bet Liepupē -105,47 eiro/MWh. Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā šī gada 1. oktobrī.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "EcoHeat Latvia" apgrozījums pērn sasniedza 0,78 miljonus eiro. Uzņēmums strādāja ar 2183 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2840 eiro un tas pieder SIA "Steel Pro Energy Holdings".