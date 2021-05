'Salaspils Siltums' plāno uzstādīt apjomīgu saules paneļu parku

SIA "Salaspils Siltums" sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu "AJ Power" šogad paplašina saules enerģijas iegūšanas iespējas uzņēmumā. Tuvāko mēnešu laikā uzņēmumā tiks izveidots vēl viens saules paneļu parks, kas nodrošinās elektroenerģiju pašpatēriņam.

Projektā uz zemes plānots uzstādīt 270 saules paneļus ar kopējo jaudu 100 kW, kas uzņēmumam turpmākos 10 gados saražos vismaz 900 000 kWh.

2017. gadā "Salaspils Siltums" īstenoja savu pirmo saules paneļu projektu. Lai ražotu zaļo elektroenerģiju, uz uzņēmuma ēkas jumta tika uzstādīti 86 saules paneļi ar kopējo jaudu 25 kW, kas ik gadu uzņēmumam līdz šim esot ļāvis ietaupīt 436,5 tonnas CO2. 2019. gadā uzņēmums turpinājis zaļo kursu un realizēja apjomīgu projektu, uzstādot saules kolektoru lauku ar 1720 saules kolektoriem, akumulācijas tvertni un 3MW šķeldas katlu māju. Pēc projekta īstenošanas, 90% no saražotās siltumenerģijas tiek ražota no atjaunīgiem energoresursiem, tai skaitā 20% – no saules enerģijas.

SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle Ina Bērziņa-Veita komentē: ""Salaspils Siltums" soli pa solim virzās uz bezkurināmo tehnoloģiju izmantošanu savā darbībā. Uzstādot saules paneļus un saules kolektorus, esam pilnībā pārliecinājušies, ka saules enerģijai ir liels potenciāls. Īstenojot šo projektu, dienās, kad spīdēs saule, varēsim teikt, ka pilnībā viss siltumenerģijas iegūšanas process tiks nodrošināts no saules."

"Projekta ietvaros ir noteikta saules paneļu sistēmas kWh ražības garantija pieciem gadiem, par kuru atbildam mēs – saules paneļu uzstādītājs," informē "AJ Power" vadītājs Roberts Samtiņš.

SIA "Salaspils Siltums" saules paneļu parka izveide jau ir uzsākta. Tas būs viens no apjomīgākajiem saules paneļu parkiem reģionā un tā saražotā zaļā elektroenerģija tiks izmantota uzņēmuma pašpatēriņa nodrošināšanai.

SIA "Salaspils Siltums" nodrošina centralizēto siltumapgādi Salaspils pilsētā un Saulkalnē.