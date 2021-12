'Salaspils Siltums' uzstādījis vēl 270 jaunus saules paneļus

Turpinot uzsākto zaļo kursu, SIA "Salaspils Siltums" sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu "AJ Power" noslēguši darbu pie vēl viena saules paneļu parka realizācijas.



Projektā uz zemes tika uzstādīti 270 saules paneļi ar kopējo jaudu 100 kW, kas uzņēmumam ik gadu saražos gandrīz 95 000 kWh zaļās elektroenerģijas.

"Šobrīd mūsu galvenais mērķis ir maksimāli atteikties no kurināmā nepieciešamības, it sevišķi, no fosiliem resursiem. "Salaspils Siltums" noteikti neapstāsies pie sasniegtā – turpināsim meklēt inovatīvus risinājumus, lai vēl vairāk uzlabotu mūsu uzņēmuma ražošanu un darbību kopumā,'' komentē SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle Ina Bērziņa-Veita.

Enerģētikas uzņēmumu grupas "AJ Power" realizētais saules parks uzņēmumam "Salaspils Siltums" ir viens no apjomīgākajiem saules paneļu parkiem reģionā, un tā saražotā zaļā elektroenerģija tiks izmantota uzņēmuma pašpatēriņa nodrošināšanai. 270 paneļu parks, ar kopējo jaudu 100 kW, nodrošinās elektroenerģiju saules kolektoru ražošanas procesam. Plānots, ka saules paneļi uzņēmumam turpmāk nosegs saules kolektoru sistēmas sūkņu elektroenerģijas patēriņu. Projekta ietvaros uzstādītā saules paneļu sistēma uzņēmumam atmaksāsies nepilnu 7 gadu laikā. Pateicoties uzstādītajam saules paneļu parkam, "Salaspils Siltums" gada laikā elektroenerģijas izmaksās ietaupīs vairāk nekā 11 400 EUR un ik gadu atmosfērā nenonāks 37 tonnas CO2 izmešu.

Ina Bērziņa-Veita norāda, ka būtiska nozīme ir arī energoefektivitātes pasākumiem un energopārvaldībai: "Šajos desmit gados ir pilnībā renovētas siltumtrases, un siltumenerģijas zudumi samazināti par 12%. Turklāt, tika sabalansētas turpgaitas un atgaitas temperatūras, un uzņēmuma darbinieki turpina regulāri sekot līdzi energopatēriņam. Pateicoties visām ieviestajām modernizācijām, kopējais uzņēmuma ražošanas energoefektivitātes rādītājs ir sasniedzis 95%.''

Pirms desmit gadiem "Salaspils Siltums" kā vienu no mērķiem izvirzīja atteikšanos no fosilajiem kurināmajiem. Kopš tā laika uzņēmums virzās uz mērķi. Rūpējoties par apkārtējo vidi un īstenojot uzņēmuma energopārvaldības politiku, 2017. gadā "Salaspils Siltums" realizēja savu pirmo saules paneļu projektu. Zaļās elektroenerģijas ražošanai uz uzņēmuma ēkas jumta tika uzstādīti 86 saules paneļi ar kopējo jaudu 25 kW. Ina Bērziņa-Veita, SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle, norāda, ka saules kolektoru sistēma kopā ar saules paneļiem ir efektīvs risinājums, jo, palielinoties saules radiācijai, tiek ražota elektroenerģija, kas nepieciešama siltuma enerģijas ražošanai.

2019. gadā uzņēmums turpināja zaļo kursu un realizēja apjomīgu projektu, uzstādot saules kolektoru lauku ar 1720 saules kolektoriem, akumulācijas tvertni un 3MW šķeldas katlu māju. Pēc projekta īstenošanas, 90% no saražotās siltumenerģijas tiek ražota no atjaunīgiem energoresursiem, tai skaitā 20% – no saules enerģijas.

"Siltumapgādes uzņēmums "Salaspils Siltums" desmit gadu laikā ir kļuvis par zaļās uzņēmējdarbības etalonu, veiksmīgi integrējot ilgtspējīgu domāšanu uzņēmuma pārvaldībā. Pēdējo gadu laikā uzņēmums ir pierādījis, ka, investējot "zaļajos" risinājumos, ir iespējams uzlabot uzņēmuma darbību kopumā. "Salaspils Siltums" otrais saules paneļu parks pierāda saules enerģijas efektivitāti uzņēmuma procesos. Mēs priecājamies par veiksmīgo sadarbību, kas ir izveidojusies ar "Salaspils Siltums". Šis ir lielisks piemērs citiem uzņēmumiem, kā ieviest "zaļāku domāšanu" uzņēmuma darbībā," norāda "AJ Power" uzņēmumu grupas vadītājs Roberts Samtiņš.