Samazinātais PVN: Reira paustā nostāja nav patiesa, uzskata LOSP

Piektdien, 22. martā, Finanšu ministra Jāņa Reira paustā nostāja, ka samazinātā PVN likme dārzeņiem nav efektīva un to varētu piemērot tikai restorāniem, ir nepatiesa, uzskata Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP).

LOSP norāda, ka gadiem cīnījās un panāca samazināto PVN likmes ieviešanu dārzeņiem, augļiem un ogām no 21% līdz 5%. Arī 24 no 28 Eiropas Savienības valstīm piemēro samazināto PVN likmi, dažās valstīs svaigai pārtikai PVN vispār nepiemēro. LOSP regulāri seko līdzi rādītājiem, un līdzšinējie dati pierāda to, ka visi rādītāji ir pozitīvi, pat neskatoties uz pagājušās sezonas sausuma izraisītajām problēmām.

"Šādi var runāt cilvēks, kurš regulāri apmeklē restorānus, bet nezina, cik smags darbs jāiegulda Latvijas zemniekam, lai izaudzētu veselīgus augļus un dārzeņus. Šobrīd rezultāti rāda pozitīvu tendenci un budžeta ieņēmumi ir lielāki nekā plānoti. PVN maksātāju skaits šajā nozarē aug, arī augļu, ogu un dārzeņu apgrozījums aug, savukārt vidējais atalgojums jau šobrīd ir pārsniedzis plānoto, pieaugot par 9,9%," skaidro LOSP pārstāvis Ringolds Arnītis.

Biedrība – Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) – ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk nekā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

Patlaban PVN samazinātā likme 5% apmērā tiek piemērota Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, tomēr izskanējis priekšlikums piemērot samazināto PVN likmi arī pārtikas pamatproduktiem.

Avots: Ringolds Arnītis

Jau vēstīts, ka finanšu ministrs ir skeptisks par samazinātās PVN likmes piemērošanas paplašināšanu. Viņa ieskatā, produktu cenu nenosaka nodokļi, bet piedāvājuma un pieprasījuma attiecības. Kā piemēru Reirs minēja samazinātā PVN piemērošanu Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, kā rezultātā 2018. gadā budžetam gājuši secen 3,8 miljoni eiro.

"Varam jau spriest par to, kā būtu, ja šāda samazinātā likme nebūtu, tomēr objektīvs rādītājs ir restorānu bizness, jo restorāni katru dienu iepērk konkrētu daudzumu produktu. Daudzu restorānu pārstāvji atzina, ka pirmajos trijos mēnešos cena samazinājās, bet pēc tam tās atgriezās iepriekšējā līmenī. Tā ir ilūzija, ka samazināto PVN varam piemērot tikai Latvijas precēm, jo tā tiek piemērota gan spāņu tomātiem, gan Holandes gurķiem u.c.," stāstīja finanšu ministrs.

Viņš piebilda, ka līdz šim dotais solījums tiks pildīts, proti, PVN samazinātā likme 5% apmērā Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem tiks piemērota līdz 2020. gada 31. decembrim, tomēr tās efektivitāte vēl tiks vērtēta.

Vienlaikus Reirs nav skeptisks par samazinātā PVN piemērošanu restorānu jomā. Patlaban ministrs ar nozares pārstāvjiem risina jautājumu par to, kādā veidā restorāniem izkļūt no pelēkās zonas, un viens no variantiem ir paredzēt samazinātu PVN likmi.