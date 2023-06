Sankcijām pakļautais 'Transņefteprodukt' vairs nav 'LatRosTrans' līdzīpašnieks

Notikušas izmaiņas SIA "LatRosTrans" kapitāldaļu turētājos, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējos gados SIA "LatRosTrans" kapitāldaļu turētāji bijuši AS "Latvijas Kuģniecība", kas līdz 2019. gada beigām bija zināma ar nosaukumu AS "Ventspils nafta" (66%), un Maskavā reģistrētais AS "Transņefteprodukt" (34%), taču līdz ar izmaiņām šā gada maija beigās par SIA "LatRosTrans" vienīgo kapitāldaļu turētāju kļuvusi AS "Latvijas kuģniecība".

Jau ziņots, ka "LatRosTrans".pakļauts ASV noteiktajām sankcijām pret Krievijas oligarhiem."Transņefteprodukt" ir meitaskompānija Krievijā reģistrētajai "Transņeft", kas pieder ASV sankcijām pakļautajam Krievijas pilsonim Nikolajam Tokarevam. Tāpat pret Tokarevu sankcijas ir noteikusi Eiropas Savienība, paredzot aizliegumu iebraukt un visu aktīvu iesaldēšanu.

"Lursoft" izpētījis, ka šobrīd Krievijas uzņēmumam AS "Transņefteprodukt" vairs nepieder kapitāldaļas nevienā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem.

"Lursoft" dati atklāj, ka AS "Latvijas kuģniecība" pieder arī IT nozarē strādājošais SIA "LSC IT" un 17,20% no SIA "Ventspils ekspedīcija" kapitāldaļām.

"Lursoft' izpētījis, ka SIA "LatRosTrans" valdē un padomē amatus ieņem ārvalstnieki. Jau kopš 2015. gada SIA "LatRosTrans" vienīgā valdes amatpersona ir Dmitrijs Barkovs no Krievijas, savukārt padomē amatus ieņem gan Baltkrievijas, gan Krievijas un arī Lielbritānijas valstspiederīgie.

Naftas produktu tranzīta pakalpojumu sniedzējs SIA "LatRosTrans" pārskatu par 2022. gadu vēl nav iesniedzis, taču "Lursoft" Multi atskaites dati rāda, ka pēdējos gados uzņēmums piedzīvojis apgrozījuma kritumu. Piemēram, vēl 2017. gadā tas apgrozīja vairāk nekā 10 milj. EUR, taču 2020. gadā tā apgrozījums bija sarucis līdz 5,37 miljoniem eiro, savukārt 2021. gadā – līdz 1,89 miljoniem eiro. Gan 2020., gan arī 2021. gadā SIA "LatRosTrans" strādāja ar zaudējumiem.

Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija liecina, ka uz šā gada 29. maiju SIA "LatRosTrans" bija uzkrājis 94,64 tūkst. EUR lielu nodokļu parādu.