Sankcijām pakļauts arī 'Latvijas gāzes' akcionārs 'Itera Latvija'

Turpinot šķetināt Krievijas oligarhu saites ar Latvijas kompānijām, Latvijas atbildīgās iestādes ar sankcijām pakļauto personu saistīto uzņēmumu sarakstā ievietojušas arī "Itera Latvija", kam pieder 16% uzņēmuma "Latvijas gāze" akciju, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".

"Itera Latvija" faktiskais kontrolētājs esot "Rosņeft" vadītājs Igors Sečins, kuram ir tuvas saites ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Uzņēmumu reģistrā " Itera Latvija" vadītājs un bijušais Valsts drošības komitejas darbinieks Juris Savickis norādīts arī kā uzņēmuma patiesais labuma guvējs. Tomēr Savicka kontrolē caur vairāku ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu ķēdi ir mazākais no diviem " Itera Latvija" īpašniekiem. Pēc dziļākas analīzes Uzņēmumu reģistrs pārliecinājies, ka lielākais īpašnieks ar 66% daļu "Davonte Holding Limited" pastarpināti pieder Krievijas kompānijai "Rosņeft", kuras vadītājs Sečins jau kopš 28.februāra ir Eiropas Savienības sankciju sarakstā, vēstīja "Panorāma".

"No reģistrētās informācijas to nevar redzēt, bet no papildus iegūtās informācijas mēs redzam šo saistību, un par to esam informējuši pārējos reģistrus, lai varētu nodrošināt līdzekļu iesaldēšanu," raidījumam stāstīja Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) sankcionējusi "Itera Latvija" piederošās deviņas "Mercedes-Benz" markas automašīnas. Savukārt Latvijas Jūras administrācija "iesaldējusi" uzņēmuma 12 metrus garo motorjahtu "Areti". Cik traucēta patlaban ir "Itera Latvija" darbība, vadītājs Savickis skaidrot atteicies, sakot, ka neuzticas žurnālistiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) konkrēto gadījumu komentēt nevarot, taču norādīja, ka arī ar sankcionētām personām saistītiem uzņēmumiem, kāds ir " Itera Latvija", sankcijas faktiski nozīmē saimnieciskās darbības pārtraukšanu.

"Būtībā tās sekas ir tādas pašas kā sankcionētām personām. Tas nozīmē, ka līdzekļi tiek iesaldēti šādiem uzņēmumiem, un viņiem netiek darīti pieejami arī saimnieciskie resursi," norādīja FKTK pārstāvis Kristaps Markovskis.

"Itera Latvija" jau vairākus gadus pati dabasgāzi Latvijai nepiegādā un ienākumus galvenokārt gūst no "Latvijas gāzes" dividendēm. "Latvijas gāze" LTV atbildēja, ka pēc padziļinātas pārbaudes esot secināts, ka arī turpmāk uzņēmums "Itera Latvija" drīkst izmaksāt dividendes. Tas gan ir pretrunā ar FKTK pārstāvja Markovska teikto.

"Visi šie ienākumi, ko sankcionētā persona saņemtu, būtu iesaldējami. Respektīvi, viņi netiktu nodoti sankcionētajam uzņēmumam, vai jau neizsniedzot dividenžu maksas, vai attiecīgi nodrošinot līdzekļu iesaldēšanu banku kontos. Nekādus labumus sankcionētā persona nevar saņemt," skaidroja Markovskis.

Vienlaikus Markovskis norādīja, ka pašai "Latvijas gāzei" sankcijas pret "Itera Latvija" būtiskas sekas nerada. Problēmas būtu gadījumā, ja "Itera Latvija" piederētu vairākums "Latvijas gāzes" akciju.

AS "Latvijas gāze" koncerna apgrozījums šogad trīs mēnešos pieaudzis 4,3 reizes, sasniedzot 320,748 miljonus eiro, savukārt koncerna peļņa pieauga par 3,1 reizi - līdz 77,474 miljoniem eiro, liecina "Latvijas gāze" publiskotā informācija.

Kā norādīts koncerna 2022. gada pirmā ceturkšņa pārskatā, šajos trijos mēnešos sasniegti vēsturiski labākie finanšu rezultāti, kas, pēc "Latvijas gāzes" vadības paustā, noticis, pateicoties disciplinētai tirdzniecības un risku mazināšanas pieejai 2021.gadā. Tāpat koncerna apgrozījuma pieaugums bija saistīts ar augstajām pārdošanas cenām.

Uzņēmuma lielākie akcionāri ir Krievijas "Gazprom" (34%), kā arī "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%). "Latvijas gāzes" akcijas kotē biržā "Nasdaq Riga".