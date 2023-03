Sankciju regulējuma prasību dēļ no amata atbrīvos atsevišķus 'Gaso' padomes locekļus

Uzņēmumu reģistrs ir pieņēmis lēmumu, kas paredz izdarīt izmaiņas komercreģistrā, atbrīvojot no amata atsevišķus AS "Gaso" padomes locekļus, sākot ar 27. martu, liecina AS "Latvijas Gāze" paziņojums "Nasdaq Riga".

Lēmums pieņemts, lai nodrošinātu spēkā esošā Eiropas sankciju regulējuma par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā prasības. Tāpat Uzņēmumu reģistrs ir pieņēmis lēmumu, kas paredz izdarīt izmaiņas komercreģistrā, sākot ar 27. martu atbrīvojot no valdes locekļa amata Antonu Bubenovu.

Minētās izmaiņas AS "Gaso" padomes un valdes sastāvā neietekmēs lēmumu pieņemšanas procesu AS "Gaso" ikdienas darbā, jo nepieciešamais kvorums gan padomē, gan valdē būs nodrošināts atbilstoši AS "Gaso" statūtiem.

Veicot minētās izmaiņas AS "Gaso" padomes un valdes sastāvā ir nodrošināta koncerna AS "Latvijas Gāze" pilnīga atbilstība spēkā esošajam sankciju regulējumam, norāda AS "Latvijas Gāze" valde.