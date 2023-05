Sarucis gan 'Latvijas gāzes' apgrozījums, gan peļņa

AS "Latvijas gāze" koncerna neto apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 82,581 miljoni eiro, kas ir 3,7 reizes mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet koncerna peļņa samazinājusies 6,4 reizes - līdz 12,038 miljoniem eiro, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Kompānijas vadības ziņojumā norādīts, ka "Latvijas gāzes" koncerns 2023.gada pirmajā ceturksnī turpināja saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, galvenokārt saistībā ar būtiskām dabasgāzes cenu svārstībām.

Uzņēmuma vadība būtisko peļņas samazinājumu skaidro ar to, ka 2022.gada pirmā ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultāts finanšu instrumentu darījumu uzskaites metodikas dēļ faktiski atspoguļoja gan 2021.gada, gan 2022.gada pirmā ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātus. Savukārt 2023.gada pirmajā ceturksnī šāda situācija nebija novērojama.

Tāpat skaidrots, ka "Latvijas gāzes" meitassabiedrība AS "Gaso" galvenos ieņēmumus gūst no regulētā dabasgāzes sadales pakalpojuma atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajiem tarifiem. "Gaso" pārziņā esošā dabasgāzes sadales pakalpojumu segmenta ekonomiskie rādītāji atkarīgi no kopējā dabasgāzes pieprasījuma un dabasgāzes sadales tīklā pārvadītā apjoma. "Gaso" šogad pirmajā ceturksnī ir guvusi piecu miljonu eiro peļņu, un tā daļēji kompensē 2022.gada zaudējumus.

Turklāt uz "Latvijas gāzes" saimniecisko darbību ietekmi joprojām atstāj Ministru kabineta noteikumi, kas publiskajam tirgotājam uzlika par pienākumu uzturēt krājumus Inčukalna pazemes gāzes krātuvē 1150 gigavatstundu (GWh) apjomā saistīto lietotāju (mājsaimniecību) apgādei laika periodā no 2022.gada 10.augusta līdz 2023.gada 30.aprīlim, katru mēnesi rezervēto atlikumu 1150 GWh samazinot par iepriekšējā mēnesī faktiski piegādāto dabasgāzes apjomu mājsaimniecībām. Šo noteikumu dēļ "Latvijas gāzes" bilancē uz 31.martu bija 314 GWh dabasgāzes, kas bija rezervētas tikai mājsaimniecību apgādei, un tā nevarēja tikt pārdota tālāk citiem klientiem par tirgus līmenim atbilstošām cenām, neskatoties uz saistīto lietotāju gāzapgādes vajadzībām nepieciešamā apjoma faktisko samazinājumu par 20% gan 2022., gan 2023.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu vidējo patēriņu.

Pārdošanas un tirdzniecības segmenta apgrozījums šī gada pirmajā ceturksnī sasniedza 85,8 miljonus eiro, kas ir par 72% mazāk nekā 2022.gada pirmajā ceturksnī, kad neto apgrozījums bija 307,2 miljoni eiro.

Savukārt sadales segmenta apgrozījums šogad pirmajā cetruksnī sasniedza 18,3 miljonus, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš. Dabasgāzes sadales pakalpojumi ir regulēti un veido galveno "Gaso" ieņēmumu avotu.

"Latvijas gāzes" koncerna neto apgrozījums pērn bija 689,752 miljoni eiro, kas ir par 31,3% vairāk nekā 2021.gadā, bet koncerna neto peļņa pieauga 12,1 reizi - līdz 39,073 miljoniem eiro.

Savukārt 2022.gada pirmajā ceturksnī uzņēmuma apgrozījums bija 302,911 miljoni eiro un peļņa - 77,474 miljoni eiro.

"Latvijas gāzes" lielākie akcionāri ir Krievijas "Gazprom" (34%), fonds "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), Vācijas kompānija "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%).