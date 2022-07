Sarukusi mākslas, izklaides un atpūtas nozarē strādājošo uzņēmumu vērtība

Mākslas, izklaides un atpūtas nozare, kas cita starpā ietver arī azartspēļu uzņēmumus un sporta klubus, 2021.gadā novērtēta ar 470,23 miljoniem eiro, liecina "Lursoft" veiktais pētījums par vērtīgākajiem nozares uzņēmumiem. Covid-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu ietekmē nozares vērtība pērn turpinājusi kristies, samazinoties teju uz pusi. Nozare 2020. gadā strādājusi ar 2,7 miljonu eiro zaudējumiem.

"Lursoft" apkopotā informācija rāda, ka mākslas, izklaides un atpūtas nozarē 2021.gadā bija nodarbināti 13,6 tūkstoši darbinieku, kas gan ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā nozare 2021. gadā samaksājusi 94,67 miljonus eiro, no tiem 43,1 miljonu eiro – TOP 25 vērtīgākie nozares uzņēmumi. Jānorāda, ka nozares samaksāto nodokļu apjoms 2021.gadā bijis par 7,2% mazāks nekā gadu iepriekš. TOP 25 vērtīgāko uzņēmumu samaksāto nodokļu apjoms šajā periodā sarucis par 12,6%.

Puse no visiem TOP 25 vērtīgākajiem mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem pārstāv azartspēļu sektoru. "Lursoft" dati liecina, ka azartspēļu nozares uzņēmumi aizņem teju visu vērtīgāko uzņēmumu TOP 10. Vien 10. pozīcijā ierindojies VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"". "Capitalia" valsts kapitālsabiedrību novērtējis ar 3,4 miljoniem eiro, pēdējā gada laikā uzņēmuma novērtējumam augot par teju 0,5 miljoniem eiro.

"Lursoft" Multi atskaites dati rāda, ka aizvadītajā gadā VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" sasniedza savu līdz šim augstāko apgrozījumu. Tas 2021. gadā palielinājās līdz 529,1 tūkstotim eiro, vienlaikus jānorāda, ka pēdējos sešus gadus uzņēmums strādājis ar zaudējumiem. 2017.gadā tie pārsniedza pat 1 milj. EUR. VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" savā vadības ziņojumā norādījis, ka Covid-19 krīze pērn turpināja ietekmēt uzņēmuma darbību, jo tika atcelti koncerti un citi pasākumi, savukārt telpu nomnieku darbība bija ierobežota. Vienlaikus izdevies kāpināt ienākumus no saimnieciskās darbības, jo auguši ienākumi gan no sporta objektu iznomāšanas, gan arī telpu nomas. Viens no nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem aizvadītajā gadā bijis ledus halles darbības uzsākšana.

Pakāpjoties no 4. pozīcijas, pērn par vērtīgāko mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumu "Capitalia" atzinis vēl vienu sarakstā iekļuvušo valsts kapitālsabiedrību – VAS "Latvijas Loto". Uzņēmuma novērtējums gada laikā audzis par 88,8%, sasniedzot 182,47 milj. EUR. Jāpiebilst, ka starp TOP 25 vērtīgākajiem mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem VAS "Latvijas Loto" ir vienīgais, kura novērtējums pārsniedz 100 milj. EUR. Lursoft pieejamais gada pārskats liecina, ka 2021.gadā VAS "Latvijas Loto" palielināja apgrozījumu līdz 65,28 milj. EUR, bet peļņu līdz 12,69 milj. EUR, tādējādi sasniedzot augstākos darbības rezultātus kapitālsabiedrības vēsturē. 2021.gadā VAS "Latvijas Loto" nodrošināja sešu valsts mēroga skaitļu izložu, divu skaitļu izložu papildspēļu, divdesmit astoņu valsts mēroga momentloteriju un divdesmit deviņu interaktīvo izložu organizēšanu.

Kopumā starp TOP 25 vērtīgākajiem mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem atrodami pieci uzņēmumi ar valsts vai pašvaldību kapitālu.

Gadu iepriekš VAS "Latvijas Loto" vērtīgāko uzņēmumu TOP 25 sarakstā atradās 4. pozīcijā, savukārt pirmajās trīs vietās atradās azartspēļu organizatori, kuru novērtējums pārsniedza 100 milj. EUR slieksni. Līderis to vidū bija SIA "Olympic Casino Latvia", kas 2020.gadā bija novērtēts ar 239,70 milj. EUR. Jaunākajā topā uzņēmuma vērtība samazinājusies līdz 40,48 milj. EUR, līdz ar to tas no 1. vietas noslīdējis uz 4. Līdzīgi kā pārējie azartspēļu nozares uzņēmumi, arī SIA "Olympic Casino Latvia" 2020.gadā piedzīvoja ievērojamu apgrozījuma kritumu – ja 2019.gadā uzņēmums apgrozīja 65,73 milj. EUR un nopelnīja 23,39 milj. EUR, tad aizpērn apgrozījums saruka līdz 29,87 milj. EUR, bet peļņa – līdz 33,54 tūkst. EUR. "Izklaides un arī azartspēļu nozares bija starp tām, kas Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos cieta visvairāk. Azartspēļu nozares uzņēmumu apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, Latvijā bija 48,6%," teikts SIA "Olympic Casino Latvia" vadības ziņojumā. Nozares apgrozījuma un peļņas kritums atspoguļojas arī samaksātajos nodokļos. "Lursoft" jau vēstīja, ka azartspēļu nozarē pērn reģistrēts trešais lielākais samaksāto nodokļu apjoma kritums. Apkopojot VID publiskoto informāciju, Lursoft aprēķinājis, ka 2021.gadā azartspēļu nozare nodokļos samaksāja 41,82 milj. EUR, kas ir par teju 30% mazāk nekā gadu iepriekš.

"Lursoft" pētījums par TOP 25 vērtīgākajiem mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem atklāj, ka jaunākajā sarakstā vairs nav atrodami vairāki pasākumu organizatori, tādējādi dodot vietu jaunpienācējiem. Tā, piemēram, TOP 25 vērtīgāko nozares uzņēmumu sarakstu atstājis Sandim Mohovikovam piederošais SIA "Art Management Group", tāpat arī SIA "Pro 1 Stage", SIA "L Tips Agency" u.c. Jaunākajā sarakstā atrodami septiņi jaunpienācēji, no kuriem visaugstākajā pozīcijā ierindojusies SIA "Latvijas Olimpiskā vienība", savukārt 16. vietā atrodams jaunpienācējs SIA "LAIMZ", kura vienīgais kapitāldaļu turētājs ir SIA "OPTIBET". Azartspēļu nozarē strādājošais uzņēmums novērtēts ar 1,24 milj. EUR. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA "LAIMZ" šobrīd reģistrētas trīs struktūrvienības, no kurām divas ir Optibet sporta bāri, kā arī interneta vietne. Pērn, balstoties uz VID publiskotajiem datiem, SIA "LAIMZ" bija darba devējs 11 darbiniekiem. Kopumā TOP 25 vērtīgākie nozares uzņēmumi pagājušajā gadā ar darba vietām nodrošinājuši 3333 strādājošos. SIA "LAIMZ" īpašnieks SIA "OPTIBET" vērtīgāko uzņēmumu sarakstā atrodas 2. vietā. Tā novērtējums aizvadītajā gadā samazinājies līdz 72,89 milj. EUR.

Jānorāda, ka SIA "LAIMZ" un SIA "OPTIBET" nebūt nav vienīgie savstarpēji saistītie uzņēmumi, kas iekļuvuši TOP 25 vērtīgāko uzņēmumu vidū. Sarakstā iekļuvis arī azartspēļu uzņēmums SIA "William Hill Latvia" un tam piederošais SIA "Mr Green Latvia", kas novērtēts ar 1,18 milj. EUR.

Līderi darbinieku skaita ziņā ir azartspēļu uzņēmumi SIA "Olympic Casino Latvia" (694 strādājošie 2021.gadā), SIA "Alfor" (604 darbinieki) un SIA "Joker LTD" (472 darbinieki), savukārt, ārpus sarakstā esošajiem azartspēļu nozares uzņēmumiem, lielākais darbinieku skaits pērn bijis sporta klubu tīklam SIA "My Fitness". Uzņēmumā pērn bija nodarbināti 176 darbinieki, kas ir par 5 mazāk nekā gadu iepriekš. Tiesa, uzņēmuma samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms sarucis būtiski straujāk. Tas saistīts ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, kuru dēļ sporta klubi strādāja ar pārtraukumiem, līdz ar to daļa darbinieku atradās dīkstāvē. Par to liecina arī Lursoft pieejamie dati, kuri rāda, ka SIA "My Fitness" aktīvi izmantojis valsts piedāvāto atbalstu pandēmijas seku mazināšanai. Uzņēmumam piešķirti granti apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, atbalsti algu subsīdijām, tāpat arī izmaksāta atlīdzība dīkstāvē esošajiem darbiniekiem.

Ņemot vērā, ka Covid-19 ierobežojošie pasākumi būtiski ietekmējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozarē strādājošo uzņēmumu darbu, likumsakarīgi arī tas, ka valsts atbalstu saņēmusi vairāk nekā puse no TOP 25 vērtīgākajiem nozares uzņēmumiem. Izņēmums, protams, ir valsts kapitālsabiedrības, kā arī atsevišķi uzņēmumi, kuriem pērn izdevies apgrozījumu kāpināt. To vidū ir arī SIA "Latsson Licensing", kas 2021.gadā palielinājis apgrozījumu līdz 6,2 milj. EUR (+67,7%, salīdzinot ar 2020.gadu), bet peļņu līdz 3,5 milj. EUR (+116,7%). Jāpiebilst gan, ka 2020.gadā licences apturēšanas dēļ uzņēmums strādājis 10 mēnešus nevis pilnu gadu, kā tas bija pērn. Uzņēmums nodarbojas ar interaktīvo azartspēļu organizēšanu interneta vietnē betsafe.lv. Šogad SIA "Latsson Licensing" paredz apgrozījuma kāpumu vēl par 10%.

Lai uzņēmums tiktu iekļauts TOP 25 vērtīgāko mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumu jaunākajā sarakstā, tā vērtībai bija jāsasniedz vismaz 554,10 tūkst. EUR. Gadu iepriekš saraksta 25. vietā esošā uzņēmuma vērtība bija augstāka – 621,70 tūkst. EUR.