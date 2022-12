"Mēs meklējām pilsētu, kurā ir globāla domāšana, labas universitātes un cilvēki vēlas strādāt plašā servisa tīklā," stāsta Mets Kongers (Matt Conger). Viņa dibinātā ASV tulkošanas pakalpojumu kompānija "Cadence Translate" nesen Rīgā atklāja savu pirmo biroju Eiropā.

Kur un kā uzņēmums "Cadence Translate" sāka darboties?

Ierosmi uzņēmuma darbam guvu, atklājot ekspertu tīklošanās industriju Ķīnā. Tās biznesa modelis ir apzināt jautājumus, kas ir investoriem, un nodot tos tālāk ekspertiem attiecīgajā laukā. Piemēram, ja es gribētu nopirkt kafijas kompāniju Indonēzijā, es samaksātu kādu summu šiem "ekspertu atradējiem", un viņi man sameklētu kafijas biznesa ekspertu Indonēzijā. Šis biznesa modelis man likās saprātīgs. Mūsu klientiem ir specifiski jautājumi, kas jāuzdod svešvalodās, un viņi grib attiecīgi kvalificētu cilvēku, kas var šos jautājumus iztulkot un saprast.

Dzīvojot Pekinā, iepazinos ar vienu no lielākās Ķīnas ekspertu tīklošanas kompānijas līdzdibinātājiem, un viņš kļuva par vienu no maniem agrīniem investoriem. Līdz ar to manai idejai bija gan institucionāls, gan finansiāls atbalsts.