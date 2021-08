Saslimstībai pieaugot, nedrīkst pieļaut veikalu slēgšanu – tirdzniecības centri aicina valdību gatavoties rudenim

Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse Latvijas lielāko tirdzniecības centru vārdā šodien nosūtījusi vēstuli veselības ministram Danielam Pavļutam un ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, aicinot valdību gatavoties potenciālajam saslimstības ar Covid-19 pieaugumam rudenī. Vēstules autori rosina veidot plānu, kas neparedz veikalu un tirdzniecības centru slēgšanu, lai nozare izvairītos no atgriešanās krīzes stāvoklī un nesāktos maksātnespējas vilnis. Pretējā gadījumā tirdzniecības centri uzsver skaidras kompensāciju sistēmas nepieciešamību, kā arī apliecina gatavību atkārtoti vērsties Satversmes tiesā.

Veselības un ekonomikas ministriem nosūtītajā vēstulē Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA) norāda, ka jau iepriekš noteikto ierobežojumu dēļ no 2020. gada rudens līdz šī gada pavasarim lielākie tirdzniecības centri cietuši zaudējumus vairāk nekā 67 miljonu eiro apmērā, no kuriem tikai daļa tika kompensēta atbalsta programmas ietvaros. Arī šobrīd, kad ļauts strādāt visiem tirgotājiem, tirdzniecības centru apgrozījums aizvien nav sasniedzis pirmspandēmijas līmeni, jo pircēju plūsma ir ievērojami samazinājusies. Lai ļautu nozarei turpināt atgūšanos no krīzes nevis situāciju pasliktinātu, vēstules autori aicina valdību atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegtos priekšlikumus un rudenī neslēgt veikalus un tirdzniecības centrus.

NĪAA ieskatā augstas saslimstības apstākļos (kumulatīvais rādītājs vairāk nekā 200 saslimušo uz 100 000 iedzīvotāju) tirdzniecības vietās būtu jāievēro pastiprināti drošības nosacījumi, ko Ekonomikas ministrija ierosinājusi rudens stratēģijas izstrādes laikā. Tie ietvertu prasību nodrošināt līdz 25 m2 platību katram apmeklētājam, kā arī drošas tirdzniecības protokola ievērošanu. Pastiprinātie drošības pasākumi kopā ar augsto gaisa kvalitāti tirdzniecības centros (CO 2 līmenis nepārsniedz 1000 ppm jeb daļiņas uz miljonu), pēc vēstules autoru domām, spētu nodrošināt pietiekami epidemioloģiski drošu iepirkšanās vidi ikvienam pircējam, bet uzņēmumiem ļautu turpināt darboties, neradot maksātnespējas draudus.

Vēstulē norādīts, ka tirdzniecības centri pandēmijas laikā rīkojušies kā sociāli atbildīgi uzņēmumi, ieguldot ievērojamus līdzekļus informatīvu materiālu sagatavošanā un izvietošanā, kā arī atverot 17 vakcinācijas punktus visā Latvijā, kuriem katrs tirdzniecības centrs piešķīris vidēji 150 m2 lielu telpu, nepiestādot par to nomas maksu. Šie vakcinācijas punkti ir kļuvuši par nozīmīgu vakcinācijas procesa daļu, tādēļ ir svarīgi tiem nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi, tirdzniecības centrus neslēdzot arī augstas saslimstības apstākļos. Tāpat lielākie tirdzniecības centri vēstulē pauduši gatavību atbalstīt valdības organizētu informatīvu kampaņu, kas palīdzētu sabiedrību informēt par iespējām pasargāt sevi no saslimšanas ar Covid-19 vīrusu, tai skaitā vakcinējoties. Šādi tirdzniecības centri vēstulē pauž atbalstu valdībai, vienlaikus sagaidot lēmumus, kas ļautu turpināt uzņēmējdarbību, neradītu tirgotājiem visā Latvijā ievērojamus zaudējumus un neizraisītu maksātnespējas vilni.

Tirdzniecības centri uzsver, ka, ja Ministru kabineta izstrādātā stratēģijā rudenim paredzēs tirdzniecības vietu slēgšanu, plānā obligāti jāparedz arī atbilstošas kompensācijas uzņēmumiem, ko ierobežojumi ietekmēs. Tas nepieciešams, lai neatkārtotos iepriekšējo ierobežojumu perioda scenārijs, kad daudzi Latvijas uzņēmumi tika slēgti vai nonāca tuvu bankrotam, nespējot nodrošināt attālinātas iepirkšanās iespējas vai nekvalificējoties atbalsta mehānismiem. Tirdzniecības centri vēstulē norāda, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavi atkārtoti vērsties Satversmes tiesā, lai cīnītos par Satversmē noteiktajām tiesībām uz īpašumu.