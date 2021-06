Satversmes tiesā ierosināta vēl viena lieta par normu, kas ierobežoja lielos tirdzniecības centrus

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 22. jūnijā ierosinājusi lietu "Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apstrīdētā norma noteica, ka tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, darbojas tikai: veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta; veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta; aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas); optikas preču veikali; dzīvnieku barības veikali; ziedu veikali; grāmatnīcas; preses tirdzniecības vietas; datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali; veikali, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VRPB" pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja ir juridiska persona, kas pārvalda tirdzniecības centru, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2. Pieteikuma iesniedzēja savu komercdarbību veic, iznomājot tirdzniecības telpas šajā tirdzniecības centrā. Apstrīdētās normas dēļ vairākiem mazumtirgotājiem esot bijis liegts veikt komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Šā aizlieguma dēļ arī pieteikuma iesniedzējai radīti zaudējumi, jo neesot iespējams pilnvērtīgi iznomāt tirdzniecības telpas. Tādējādi esot aizskartas pieteikuma iesniedzējai Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā noteiktās tiesības uz īpašumu. Apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums arī radījis tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu, jo neesot bijis noteikts tirdzniecības telpu iznomātājiem salīdzināmās situācijās.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka SIA "VRPB" ir reģionālā tirdzniecības centra "Valleta", kas savu darbību Valmierā sāka 2007.gada novembrī, īpašnieks.

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2021. gada 23. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 22. novembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

"Delfi Bizness" jau rakstīja, ka Satversmes tiesā tika ierosināta lieta par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Lieta tika ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jysk Linnen'n Furniture" pieteikuma, kas veic mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecību specializētajos veikalos.