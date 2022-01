'Scandagra Group' iegādājusies 'Avena' graudu tirdzniecības biznesu Lietuvā un Igaunijā

Graudu tirdzniecības uzņēmums "Scandagra Group" parakstījis līgumu ar Somijas kapitālgrupas "Apetit Group" meitas uzņēmumu "Avena Nordic Grain" par graudu tirdzniecības biznesa iegādi. Noslēdzot šo darījumu, "Scandagra Group" kļūst par "Avena" biznesa un aktīvu īpašnieku Lietuvā un Igaunijā.

"Šis līgums mums palīdzēs nostiprināt "Scandagra Group" pozīcijas Lietuvā un Igaunijā, kā arī paplašināt mūsu klientu loku. Turklāt tas pavērs mūsu uzņēmumu grupai iespējas panākt lielāku efektivitāti ne tikai cilvēkresursu, bet arī esošo noliktavu optimālu izmantošanu. Mēs kā sadarbības partneris lauksaimniekiem varēsim nodrošināt pieeju vairākiem pakalpojumiem un precēm. Mūsu uzņēmumu grupai ir labi attīstīts noliktavu tīkls Baltijas valstīs, un mūsu biznesa ķēdē ietilpst arī lopbarības ražošana, savukārt "Avena" uzņēmums nodarbojas tikai ar graudu iepirkšanu," stāsta "Scandagra Group" izpilddirektors Julius Puodžiuvelis.

Pēc viņa domām, darījums atbilst uzņēmuma grupas stratēģijai nostiprināt savas pozīcijas Baltijas valstu tirgos – augt organiski, iegādājoties papildus biznesus un aktīvus. Pērn tika sperts solis šajā virzienā, iegādājoties elevatoru apsaimniekošanas uzņēmuma "AB Šilutės Girnos" akcijas, un šogad līdzīgs lēmums – Somijas graudu tirdzniecības uzņēmuma "Avena" biznesa un aktīvu iegāde.

Puodžiuvelis arī norādīja, ka "Scandagra Group" darījums atbilst pēdējā laika tendencēm graudu tirdzniecības biznesā Baltijas valstu tirgū. Palielinoties konkurencei un mainīgajiem apstākļiem, mazie tirgotāji ir spiesti izstāties no tirgus, un viņu tirgus daļu pārņem lielie tirgotāji.

"Lai saglabātu konkurētspēju un šodien graudu nozarē strādātu ar peļņu, ir nepieciešams strādāt ar lieliem graudu apjomiem vairāk nekā vienā valstī. Turklāt mainīgie tirgus apstākļi, Eiropas Zaļais kurss un ES ilgtspējas virziens prasīs vēl vairāk resursu un specializētus risinājumus, kas var būt nepanesams slogs mazajiem tirgotājiem," norāda "Scandagra Group" izpilddirektors.

2020. gadā Igaunijas un Lietuvas "Avena" uzņēmumu kopējais neto apgrozījums bija aptuveni 94 miljoni eiro, abās valstīs uzņēmuma grupā strādāja 23 darbinieki.

Paredzams, ka darījums tiks noslēgts 2022. gada pirmajā ceturksnī. Darījuma pabeigšanai vēl nepieciešams Lietuvas Konkurences iestādes apstiprinājums. Darījuma vērtība netiek izpausta.

Skandināvijas valstu kapitāla grupas "Scandagra Group", kas Baltijas valstīs darbojas kopš 2006.gada, graudu eksports 2020.gadā sasniedza vairāk nekā 1 miljonu tonnu. Šobrīd Baltijas valstu reģiona lauksaimniecības nozarē darbojas pieci galvenie "Scandagra Group" uzņēmumi: Latvijā – SIA "Scandagra Latvia", kas nodarbojas ar lauksaimniecības izejvielu tirdzniecību un iepērk graudus no saimniecībām, "Baltic Transshipment Center" SIA un AS "Rēzeknes dzirnavnieks", kas veic graudu uzglabāšanu un pārstrādi, kā arī sniedz loģistikas pakalpojumus; Lietuvā – "Scandagra" UAB, kas arī nodarbojas ar lauksaimniecības izejvielu tirdzniecību un iepērk graudus no saimniecībām; Igaunijā – "Scandagra Eesti" AS, kas pārdod lauksaimniecības izejvielas, iepērk graudus un ražo lopbarību. Šobrīd uzņēmumu grupā kopumā tiek nodarbināti vairāk nekā 350 darbinieki.