'SEB' 'Izaugsmes programmā' savu biznesu pilnveidos 12 Latvijas uzņēmumi

"SEB bankas" īstenotajā "Izaugsmes programmā" šogad pieteikušies teju 50 uzņēmumi. No tiem izvēlēti 12, kuri turpmāko četru mēnešu garumā gan vietēja, gan starptautiska mēroga ekspertu un mentoru vadībā pilnveidos zināšanas un prasmes, lai veicinātu straujāku sava uzņēmuma izaugsmi.

Saņemtie pieteikumi vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā uzņēmējdarbības pieredze, pārstāvētā nozare, apgrozījums, izvirzītie mērķi un ambīcijas.

"SEB Inovāciju centra" vadītāja Irēna Vercmane komentē: "Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieteikumu skaits "Izaugsmes programmai" nav mazinājies, un tā ir pozitīva tendence. Tas liecina, ka, neraugoties uz dažādiem izaicinājumiem, uzņēmēji saskata arvien jaunas iespējas sava biznesa attīstībai un vēlas mērķtiecīgi pie tām strādāt. Dalībai programmā piesakās dažādu nozaru uzņēmumi, bet īpaši pēdējos gados novērojam tendenci, ka savas izaugsmes plānošanā arvien vairāk uzņēmumu domā par ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu un vides ietekmes mazināšanu."

Izaugsmes programmā šogad piedalīsies uzņēmumi no dažādām nozarēm un reģioniem, kā arī ar atšķirīgu mērogu biznesu, visplašāk pārstāvot preču ražošanas un tirdzniecības nozares: "Altas IT", kas nodarbojas ar IT drošības risinājumu ieviešanu, auto nomas starpniecības uzņēmums "Booking Group Corporation", būvniecības un apdares darbu veikšanas uzņēmums "Capital BAU", kā arī trauku apdrukas uzņēmums "Dekolserviss" un SIA "Rūjienas saldējums".

Tāpat straujāku biznesa izaugsmi vēlas sasniegt digitālās drukas pakalpokumu sniedzējs "DigiFix", vegānisku pārtikas produktu ražotājs "Furious Foods", elastīgo saišu un kompresijas risinājumu ražotājs "Lauma Medical", kā arī būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmums "MOSK 1". Dalībnieku vidū arī "Salaspils Siltums", kas nodrošina centralizētu siltumapgādi, SIA "2GW" ar IT komunikāciju un mākoņskaitļošanas risinājumiem, kā arī maiznīca AS "Roga-Agro".

Programmas ietvaros uzņēmumi gan vietēja, gan starptautiska mēroga ekspertu un mentoru vadībā strādās pie sava produkta, pakalpojuma vai koncepta idejas attīstības, kā arī pie procesu izmaiņām, kas var palīdzēt uzņēmumam straujāk augt. Īpaša uzmanība tiks veltīta biznesa zināšanu un prasmju pilnveidošanai ar uzsvaru uz tādām digitalizācijas laikam raksturīgām prasībām kā inovācijas, izaugsmes domāšana, mārketings un pārdošana, kā arī mūsdienīga finanšu plānošana un biznesa modeļa ilgtspēja.

"Izaugsmes programmas" lekcijas būs pieejamas ikvienam interesentam tiešsaistē, savukārt darba semināri, mentoru atbalsts un individuālās sesijas būs pieejamas tikai programmas dalībniekiem.

"Izaugsmes programma" norisināsies jau sesto reizi sadarbībā ar vadības konsultāciju uzņēmumu "Civitta Latvija". Dalība ir bez maksas, un "SEB banka" tās īstenošanā šogad iegulda 45 000 eiro. Kopš 2018. gada "Izaugsmes programmu" jau absolvējuši 59 Latvijas uzņēmumi.