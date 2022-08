Septembra sākumā izsolīs 'Getliņi EKO' tomātu un gurķu nākamo ražu

Atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs SIA "Getliņi EKO" šogad 2. septembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli piedāvās iegādāties tomātu un gurķu nākamo ražu, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izsolē piedāvās iegādāties 5900 kilogramus nedēļā "Beorange" šķirnes otrās šķiras tomātus, 1350 kilogramus nedēļā "Hakumaru" šķirnes otrās šķiras tomātus, kā arī 800 kilogramus nedēļā "Haiku RZ" šķirnes otrās šķiras tomātus.

Plānotais tomātu ražas laiks būs no šā gada 17. oktobra līdz 2023. gada 31. janvārim.

Tāpat kompānija izsolē piedāvās iegādāties 45 000 gurķu nedēļā un 2000 kilogramu mazsālītus īsos gurķus, kas būs pieejami gan fasēti, gan arī nefasēti. Šo gurķu plānotais ražas laiks būs no šā gada 19. septembra līdz šā gada 23. oktobrim.

Savukārt no gurķu ražas, kas plānota no 2022. gada 24. oktobra līdz 2023. gada 31. janvārim, izsolīs 85 000 gurķu nedēļā un arī 2000 kilogramu mazsālītus īsos gurķus, kas būs pieejami gan fasēti, gan arī nefasēti.

Tomātiem sākumcena izsolē no līguma noslēgšanas līdz 30. novembrim būs 3,3 eiro kilogramā, bet līgumiem no 1. decembra līdz 2023. gada 31. janvārim - 3,55 eiro kilogramā.

Savukārt izsoles sākumcena gurķiem fasētiem līdz 250 gramiem būs 45 centi gabalā no līguma noslēgšanas līdz šā gada 28. oktobrim, 60 centu gabalā no 29. oktobra līdz 30. novembrim un 95 centi gabalā no 1. decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. Vienlaikus mazsālītajiem fasētajiem gurķiem sākumcena visā līguma darbības laikā būs 5,5 eiro kilogramā, bet mazsālītajiem nefasētajiem gurķiem - 4,2 eiro kilogramā.

Izsolē solis ir pieci centi.

Izsole notiks 2022. gada 2. septembrī plkst.10 Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz izsoles sākumam.

Jau vēstīts, ka gadu iepriekš "Getliņi EKO" septembrī izsolē piedāvāja 2600 kilogramu nedēļā "Beorange" šķirnes tomātus, 1700 kilogramus nedēļā "Haiku" šķirnes tomātus, 1700 kilogramus nedēļā "Fujimaru" šķirnes tomātus, kā arī 80 kilogramu nedēļā "Amoroso RZ" šķirnes tomātus. Plānotais tomātu ražas laiks bija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 17. jūlijam.

Tāpat tika piedāvāts iegādāties 40 000 gurķu nedēļā un 2000 kilogramu mazsālītus īsos gurķus. Plānotais gurķu ražas laiks bija no 2021. gada 20. septembra līdz 2022. gada 30. janvārim un no 2022. gada 28. februāra līdz 2022. gada 17. jūlijam.

Izsoles sākumcena tomātiem gadu iepriekš bija 3,2 eiro kilogramā no līguma noslēgšanas līdz 2021. gada 30. novembrim, 3,45 eiro kilogramā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 16. maijam, kā arī 1,7 eiro kilogramā no 2022. gada 17. maija līdz 17. jūlijam.

Tikmēr izsoles sākumcena gurķiem fasētiem līdz 250 gramiem gadu iepriekš bija 40 centu gabalā no līguma noslēgšanas līdz 2021. gada 10. oktobrim, 55 centi gabalā no 11. oktobra līdz 30. novembrim, 80 centu gabalā no 1. decembra līdz 2022. gada 16. maijam, kā arī 45 centi gabalā no 2022. gada 17. maija līdz 17. jūlijam.

Tāpat ziņots, ka "Getliņi EKO" apgrozījums pagājušajā gadā bija 31,029 miljoni eiro, kas ir par 12,9% vairāk nekā 2020. gadā, savukārt uzņēmuma peļņa saruka par 49,7% un bija 297 994 eiro.

"Getliņi EKO" ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā. Uzņēmums reģistrēts 1997.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 6,009 miljoni eiro. Kompānijas kapitālā 97,7% pieder Rīgas domei, bet 2,3% - Ropažu novada domei.