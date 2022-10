Septembrī par trešdaļu audzis pieprasījums pēc jauniem auto, ziņo tirgotājs

Šī gada septembrī par 33% audzis pieprasījums pēc jauniem auto, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, liecina auto dīlera "Moller Auto" apkopotie dati Baltijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pie dīlera iegādātu automašīnu piegādi ietekmē tādi faktori kā pusvadītāju jeb mikroshēmu krīze, piegādes ķēžu izaicinājumi u.tml., taču nevar teikt, ka tirgū nav jaunu automašīnu, kas būtu pieejamas lietošanai uzreiz pēc to iegādes. "Moller Auto" dīleros Baltijā to ir vairāk nekā 280. Tradicionāli aktīvākais periods jaunu auto iegādē ir vasarā, taču šogad redzam, ka aktivitāte ir augstāka nekā ierasts arī septembrī. No vienas puses, tas var liecināt par pakāpenisku tirgus atveseļošanos, no otras – mūs sagaida daudz nezināmo, kā attīstīsies energokrīze, inflācija, ietekmējot ekonomiku kopumā un līdz ar to arī uzņēmumu un iedzīvotāju pirktspēju. Tomēr jebkurā gadījumā šobrīd nav pamata uzskatīt, ka jauna auto iegāde ir nerealizējams mērķis," saka "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā Izīda Gerkena.

Latvijā uzreiz pieejamas 97 jaunas automašīnas, oktobrī tiks piegādāti vēl 66 nule kā ražoti spēkrati.

Gerkena papildina, ka pieprasījuma pieaugumu tieši pēc jauniem automobiļiem apstiprina arī Lietuvas tirgus izpētes kompānijas "Auto tyrimai" dati, proti, Baltijā jaunu auto reģistrācijas šogad augustā un septembrī ir par attiecīgi 6% un 14% vairāk nekā šajos pašos mēnešos 2021. gadā.

"Jāuzsver, ka, papildinot noliktavas ar jauniem auto, vērā ņemam arī pieprasījuma tendences, tāpēc oktobrī no ražotājiem tiks atvesti ne tikai spēkrati ar iekšdedzes dzinējiem, bet arī elektroauto modeļi. Pēdējā laikā elektroauto popularitāti ietekmējis gan fakts, ka cilvēki privātmājās aktīvi uzstāda saules paneļus, gan arī degvielas cenu svārstības un ekonomiskie apsvērumi, jo elektrības izmaksas ir zemākas nekā degvielas izmaksas. Tajā pašā laikā šogad oktobrī mūsu Latvijas klientu rīcībā nonāks 78 iepriekš iegādātas automašīnas, par kurām jau noslēgti līgumi," stāsta Gerkena.

Kopumā "Moller Auto" uzņēmumu grupa darbojas visās trīs Baltijas valstīs, Latvijā un Lietuvā pārstāvot automašīnu zīmolus "Volkswagen" un "Audi", Igaunijā "Volkswagen" zīmolu un "Škoda" autorizēto servisu. "Moller Auto" uzņēmumu grupu Baltijā veido deviņi uzņēmumi – to kopējais apgrozījums Baltijā 2021. gadā bija 267 miljoni eiro, peļņa – 5 miljoni eiro.