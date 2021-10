Septembrī reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls bijis vien 5,71 miljons eiro

Pēc zemākas jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitātes vasarā, septembrī atkal pieaudzis jauno uzņēmumu skaits, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Aizvadītajā mēnesī reģistrēti 872 jauni uzņēmumi, kas ir teju tikpat, cik pērn septembrī.

Vairāk nekā 90% no visiem pagājušajā mēnesī reģistrētajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

"Lursoft" jau vēstīja, ka šogad augustā sasniegts rekordliels jaunreģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls, tam pietuvojoties 28 miljoni eiro. Septembrī reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls bijis būtiski mazāks. Dati liecina, ka aizvadītajā mēnesī reģistrēti tikai divi uzņēmumi, kuru pamatkapitāls sasniedz vismaz miljonu eiro, savukārt jaunreģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāla apjoms pagājušajā mēnesī bijis 5,71 miljoni eiro.

"Lursoft" aprēķinājis, ka no pagājušajā mēnesī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) vairāk nekā pusei, t.i., 58,5%, pamatkapitāla apjoms nesasniedz 2800 eiro. Vienai no septembrī reģistrētajām SIA pamatkapitāls ir tikai 1 cents. Tas ir Saldū reģistrētais SIA "EliNord", kura vienīgā kapitāldaļu turētāja ir Elīza Jekuma. Iepriekš uzņēmēja nav bijusi ne kapitāldaļu turētāja, ne patiesā labuma guvēja vai arī amatpersona citos uzņēmumos. Jānorāda, ka arī SIA "EliNord" juridiskajā adresē līdz šim nav bijis reģistrēts neviens cits uzņēmums.

"Lursoft" izpētījis, ka šī ir vienīgā līdz šim reģistrētā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 1 eiro.

Pēc pamatkapitāla lielākais aizvadītajā mēnesī jaunreģistrētais uzņēmums bijis SIA "JOKER LĪZINGS" un čehu "Synot W" a.s kopīgi reģistrētais SIA "Joker.lv", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 1,4 miljoni eiro. Abiem uzņēmumiem kopīgi pieder arī 1995. gadā dibinātais SIA "JOKER LTD". Apgrozījuma ziņā visveiksmīgākais gads SIA "JOKER LTD" bijis 2019. gads, kad tas apgrozīja 46,79 miljonus eiro un nopelnīja 12,22 miljonus eiro. Pagājušais gads azartspēļu, sporta un atpūtas pakalpojumu sektorā strādājošajam uzņēmumam Covid-19 pandēmijas ierobežojumu iespaidā nav bijis tik veiksmīgs, jo visas uzņēmuma struktūrvienības pērn darbojušās tikai nepilnus astoņus mēnešus, turklāt, arī šajā periodā ar būtiskiem ierobežojumiem. SIA "JOKER LTD" 2020. gadā apgrozīja 20,41 miljonus eiro un gadu noslēdza ar 760,15 tūkstošu eiro zaudējumiem. Pagājušajā gadā SIA "JOKER LTD" ieņēmumus guva 70 struktūrvienībās – 29 Latvijas pilsētās, kā arī Viļņā, Lietuvā. 34% no visiem ieņēmumiem devušas Rīgā reģistrētās struktūrvienības. Aizvadītajā mēnesī reģistrētajam SIA "Joker.lv" šobrīd vēl nav reģistrēta neviena struktūrvienība.

Otru lielāko uzņēmumu septembrī reģistrējis SIA "BRICKPRO", ar miljona eiro pamatkapitālu dibinot SIA "BRICKSON". Jānorāda, ka arī pats SIA "BRICKPRO" ir salīdzinoši jauns uzņēmums, jo reģistrēts vien šī gada augustā, savukārt tā kapitāldaļu turētājs ir Kristīnei un Druvim Mūrmaņiem piederošā holdingkompānija SIA "Dziela". Holdingkompānijai patlaban daļas reģistrētas 11 uzņēmumos.

Atdalot daļu no SIA "Clean R", 1.septembrī reģistrēts SIA "Vizii", kas ar 500 tūkstošus eiro lielo pamatkapitālu ir aizvadītajā mēnesī trešais lielākais jaunreģistrētais uzņēmums. Par SIA "Clean R" jaunizveidotā meitas uzņēmuma SIA "Vizii" valdes locekļiem iecelti Dace Šakena un Jānis Uzulnieks. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka SIA "Clean R" šobrīd ir kapitāldaļu turētājs sešos uzņēmumos, kā arī ir viens no pilnsabiedrības "Vides pakalpojumi Liepājai" biedriem.

Vismaz 100 tūkstošu eiro liels pamatkapitāls aizvadītajā mēnesī reģistrēts 10 uzņēmumiem. To vidū ir arī Gatim Gudermanim piederošais SIA "AS2", kas reģistrēts Mārupes novadā, Piņķos, savukārt piektais lielākais uzņēmums ar 200 tūkstošu eiro pamatkapitālu septembrī bijis SIA "Hepsor U34". Tā dibinātāji ir trīs Igaunijā reģistrētas kompānijas – "Bjorkhagen Assets 2" OU, "Hepsor Latvia" OU un "Langsom Investeeringud" OU. Norādīts, ka nav iespējams noskaidrot SIA "Hepsor U34" patiesos labuma guvējus. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, "Hepsor Latvia" OU ir kapitāldaļu turētājs sešos ar nekustamā īpašuma jomu saistītos uzņēmumos Latvijā.

No visām septembrī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību 13,7% ir ar ārvalstu kapitālu. Visbiežāk jaunus uzņēmumus aizvadītajā mēnesī reģistrējušas personas no Krievijas, Igaunijas un Lietuvas.

TOP 10 lielākie septembrī reģistrētie jaunie uzņēmumi:

1. SIA "Joker.lv": 1400 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

2. SIA "BRICKSON": 1000 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

3. SIA "Vizii": 500 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

4. SIA "AS2": 227 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

5. SIA "Hepsor U34": 200 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

6. SIA "A5": 195 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

7. SIA "TB MB": 172 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

8. SIA "Greenstone Village": 164 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

9. SIA "Raunas Residences": 150 tūkstošu eiro pamatkapitāls;

10. SIA "Minute Clinic Properties": 100 tūkstošu eiro pamatkapitāls