Septiņas 'Latvijas Pasta' nodaļas tirdzniecības centros Rīgā strādās arī svētdienās

No 21.februāra septiņas "Latvijas Pasta" nodaļas tirdzniecības centros Rīgā atsāk darbu svētdienās stingrā saskaņā ar valstī noteiktajiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, informē uzņēmumā.

Saistībā ar noteiktajiem papildu drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai brīvdienās tika ierobežota tirdzniecības centru darbība, tāpēc no 2020.gada 14.novembra mainījās vairāku pasta nodaļu darbalaiks tirdzniecības centros, nestrādājot sestdienās un svētdienās. No 2021.gada 23.janvāra šīs nodaļas atsāka darbu sestdienās un no 21.februāra darbosies arī svētdienās no plkst.10 līdz 16.

Pasta nodaļas Rīgā, kas no 21.februāra atsāk darbu arī svētdienās, ir: Rīgas 3.pasta nodaļa t/c "Mols", Krasta ielā 46; Rīgas 17.pasta nodaļa t/c "Domina", Ieriķu ielā 3; Rīgas 20.pasta nodaļa t/c "Dole", Maskavas ielā 357; Rīgas 22.pasta nodaļa t/p "Alfa", Brīvības gatvē 372; Rīgas 25.pasta nodaļa t/c "Spice", Lielirbes ielā 29; Rīgas 33.pasta nodaļa t/c "Akropole", Maskavas ielā 257b un Rīgas 50.pasta nodaļa t/c "Origo", Stacijas laukumā 2.

"Latvijas Pasts" aicina klientus būt saprotošiem, jo Covid-19 izplatības mazināšanai visā valstī ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz cilvēku skaitu, kas var uzturēties pakalpojumu sniedzēju telpās, tāpēc iespējas sniegt pakalpojumus nodaļās ir samazinājušās un var rasties situācijas, kad sava pakalpojuma saņemšanu nākas uzgaidīt, stāvot ārpus nodaļas un distancējoties citam no cita.

Lai pasta pakalpojumu saņemšana nebūtu jāgaida, "Latvijas Pasts" aicina izmantot uzņēmuma mobilās lietotnes iespējas, kas ļauj pakalpojumiem pieteikties attālināti un nodaļā ierasties tieši uz sava pakalpojuma saņemšanu.

Kā alternatīvu reģistrētu sūtījumu saņemšanai pasta nodaļās "Latvijas Pasts" iesaka šo sūtījumu pārvirzīšanu uz sev ērtāko saņemšanas vietu, izmantojot uzņēmuma mobilo lietotni. Attālināta jebkura izsekojama, ierakstīta vai apdrošināta pasta sūtījuma pārvirzīšana iespējama uz mājām, biroju, pakomātu vai kādu no "Circle-K" degvielas uzpildes stacijām.

"Latvijas Pasts" arī norāda, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iespējams pieteikt pensijas piegādi dzīvesvietā. Pensijas piegāde mājās izmaksā 2,39 eiro. Pie pastnieka iespējams apmaksāt arī komunālo maksājumu rēķinus un citus pakalpojumus.

"Latvijas Pasts" turpina vērtēt pasta nodaļu darbības un sūtījumu piegādes turpmāku optimālu nodrošināšanu, ņemot vērā ārkārtējo situāciju.