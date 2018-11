Sesks iecelts Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja amatā

Piektdien, 30. novembrī, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē par jauno valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi iecelts pilsētas mēra krēslu nesen atstājušais Uldis Sesks (Liepājas partija), aģentūru LETA informēja Liepājas SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Valdes sēdē Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (Reģionu apvienība) paziņoja par atkāpšanos no amata un valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīja līdzšinējo Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja vietnieku Sesku.

Saskaņā ar Liepājas SEZ likumu un nolikumu Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāju no sava vidus ievēl valdes locekļi.

Liepājas SEZ valde ir augstākā Liepājas SEZ uzraudzības un pārvaldes institūcija.

Liepājas SEZ valdē ir deviņi valdes locekļi - trīs Liepājas pilsētas domes un trīs uzņēmēju pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, un trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas, un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.

Kopumā šodien Liepājas SEZ valdē tika izskatīti vairāk kā 20 jautājumi, tajā skaitā četri līgumi par ieguldījumu projektu veikšanu 8,63 miljonu eiro apmērā, kurus plānots ieguldīt jaunas rūpnīcas būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu iegādei, stāstīja Ratniece-Kadeģe.

Plašāk par Liepājas SEZ valdes lēmumiem informācija tiks sniegta preses konferencē 3.decembrī plkst.10.

Jau ziņots, ka 22.novembrī Vilnītis tika ievēlēts par Liepājas mēru, nomainot ilggadējo pilsētas vadītāju Sesku.