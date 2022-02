Sētnieku slimošanas dēļ var kavēties sniega šķūrēšana Rīgā

Augstās saslimstības dēļ, kas skārusi SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" darbiniekus, var tikt kavēti uzkopšanas pakalpojuma sniegšanas termiņi, ziņo uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd ir gan Covid-19, gan citu sezonālo slimību vilnis, kas skar ne tikai sētniekus, bet arī teritoriju uzkopšanai piesaistītās tehnikas vadītājus un sniega tīrīšanas ārpakalpojuma uzņēmumu darbiniekus. Atsevišķās Rīgas vietās sētnieku iztrūkums ir pat vairāk kā puse no nepieciešamā darbinieku skaita.

Pēc šobrīd aktuālās informācijas, uzņēmumā ir augsti saslimstības rādītāji tieši ar teritoriju uzkopšanu saistītu darbinieku vidū – ir vietas, kur darbā ir tikai ap 38% no visiem darbiniekiem, kuri ikdienā veic māju un teritoriju uzkopšanu. Pat slimību mazāk skartajās uzņēmuma teritoriālajās iestādes trūkst vismaz 15% no strādājošajiem. Problēmas risināšanai teritoriju kopšanā tiek iesaistīti arī palīgstrādnieki, kā arī iespēju robežās izmantota tehnika.

"Uzņēmums ir palielinājis kapacitāti sniega tīrīšanas pakalpojumam ar specializēto tehniku un papildus palīgstrādniekiem, tomēr augstie saslimstības rādītāji kavē to izpildi. Aktīvi tiek meklēti jauni darbinieki, kā arī pakalpojuma sniegšanas uzsvars pārlikts no darba spēka uz tehniku. Tomēr, ņemot vērā šīs ziemas sezonas dinamiku un to, ka sētnieka profesija ir nepopulāra, kā arī strauji noveco, arvien palielināsim tehnikas jaudas un nākotnē paplašināsim teritoriju uzkopšanas vienību kapacitāti, lai mazinātu sētnieku trūkuma ietekmi uz pārvaldīšanas pakalpojuma nodrošināšanas ātrumu. Tomēr šobrīd mēs nevaram izslēgt, ka teritoriju kopšana var kavēties," atzīst SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.