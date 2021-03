'SG Capital' iegādājas loģistikas centru Rīgā

Kompānija "SG Capital Partners Fund I" noslēdzis loģistikas kompleksa iegādi netālu no Pļavniekiem/Dreiliņiem, iegādājoties to no SIA "Beinits" un SIA "Balt Cargo Solutions" akcijas no privāto investoru grupas, liecina kompānijas paziņojums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kompānija "SG Capital Partners Fund I" noslēdzis loģistikas kompleksa iegādi netālu no Pļavnieku/Dreiliņu rajona, iegādājoties to no SIA "Beinits" un SIA "Balt Cargo Solutions" akcijas no privāto investoru grupas, liecina kompānijas paziņojums.

Loģistikas komplekss ir pilnībā iznomāts daudziem plaši pazīstamiem vietējiem un starptautiskiem īrniekiem, tostarp, "Depo", "Latvijas Balzams", "Via 3L", "Tamro", "Top" un citiem.

"Loģistikas kompleksam iespējams labi piekļūt gan ar privāto, gan sabiedrisko transportu," saka "SG Capital" izpilddirektors Harijs Švarcs, uzsverot, ka viena no fonda pamatvērtībām ir ilgtspēja, un fonds to plāno attīstīt arī turpmāk.

Darījumu finansēja "Swedbank", bet juridisko atbalstu pircējam sniedza advokātu birojs "Kļaviņš Ellex". Pārdevēju pārstāvēja "Latio", bet juridisko atbalstu sniedza juridiskais birojs "Rasa, Ešenvalds un Radziņš". Puses ir vienojušās, ka darījuma noteikumi, tostarp, cena, netiks atklāta.