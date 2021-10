SIA 'Karlsberg' saņem 1,3 miljonu eiro aizdevumu biznesa attīstībai

"Luminor" izsniegusi finansējumu papīra, kartona un dažādu plastmasas izstrādājumu ražotājam SIA "Karlsberg" 1,3 miljonu eiro apmērā jaunu ražošanas iekārtu iegādei, apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, nekustamā īpašuma iegādei un faktoringa limitu palielināšanai, informē bankas pārstāvji.

SIA "Karlsberg" ir norvēģu ģimenes uzņēmums ar vairāk nekā 60 gadu pieredzi, kas savu ražotni pārcēlis uz Latviju.

SIA "Karlsberg" finansējumu plāno ieguldīt ražošanas apjomu palielināšanai, jo uzņēmums noslēdzis apjomīgus sadarbības līgumus ar kosmētikas un kartona iepakojuma ražotājiem par dažādu specifisku dzērienu kārbu izgatavošanu, kuru ražošanai nepieciešamas jaunas iekārtas.

"Jaunais sadarbības līgums uzņēmumam paver jaunas attīstības iespējas. Lielo produkcijas apjomu dēļ manuāli vai daļēji manuāli produkciju saražot būtu pārāk lēni un dārgi, tāpēc plānojam savu darbību automatizēt, lai paātrinātu ražošanas procesu. Kopumā plānojam iepirkt 14 dažādas iekārtas, piemēram, kastīšu izgatavošanas, vāka un kastes ielīmēšanas, presēšanas u.c. iekārtas, ar kurām varēsim automatizēt dažādu kastīšu izgatavošanu," stāsta SIA "Karlsberg" direktore, Daiva Stone-Kazakeviča.

Pēdējo gadu laikā poligrāfijas nozare uzrāda augšupejošu tendenci. Pateicoties zemākām darbaspēka izmaksām, Latvijas uzņēmumu konkurētspēja Eiropas un Skandināvijas tirgū ir pieaugusi. Lai gan SIA "Karlsberg" nav lielākais nozares dalībnieks, izvēlētā darbības niša, koncentrēšanās uz eksporta tirgiem, investīcijas ražošanas iekārtās nodrošina stabilu pozīciju tirgū, piedāvājot gan konkurētspējīgu cenu, gan atbilstošu produktu kvalitāti.

"Uzņēmums "Karlsberg" ir ilggadējs bankas klients. Mēs novērtējam uzņēmuma vēsturisko pieredzi, profesionalitāti un specifiskās zināšanas konkrētajā jomā. Pēdējos gados uzņēmuma apgrozījums ir būtiski palielinājies, veiktas investīcijas iekārtās un kompānija iekarojusi jaunus noieta tirgus. Priecājamies atbalstīt un veicināt uzņēmuma tālāko izaugsmi, kas rasta efektivizējot un automatizējot darbību" saka Ilze Zoltnere, "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja.

SIA "Karlsberg" ir viens no AS "Karlsberg" meitas uzņēmumiem. Citi meitas uzņēmumi - SIA "Sign+Display" - nodarbojas ar LED gaismas stendu ražošanu, SIA "Graphic+Design" veic grafiskā dizaina izstrādi "Karlsberg" pasūtītājiem, bet 2020. gada beigās dibinātais SIA "Frauenburg Industrie" nodarbojas ar dažādu zīmju t.sk. durvju uzrakstu un ceļa zīmju ražošanu, kas šobrīd Norvēģijā ir ļoti pieprasītas. Visos meitas uzņēmumos kopā strādā 61 darbinieks, un vismaz puse no saražotās produkcijas tiek realizēta Norvēģijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Visas papīra un kartona izejvielas uzņēmums pērk no Latvijas uzņēmumiem: AS "Antalis", SIA

"Poligrāfijas apgāds", SIA "Talsu Tipogrāfija", SIA "Papyrus" u.c.