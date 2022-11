Siltais rudens ietekmē enerģētiskās koksnes cenu Latvijā

Enerģētiskās koksnes pārprodukcijas rezultātā koksnes cenas Latvijā novembra sākumā piedzīvo nelielu cenu kritumu, šādus datus apkopojusi meža izsoļu sistēma "E-silva", lēšot, ka tas, visticamāk, ir pārejošs.

Savukārt oktobrī papīrmalkas vidējā cena ir samazinājusies par 2%. Cenu kritums turpinājās arī resno un vidējo skujkoku zāģbaļķu segmentā, kas galvenokārt saistīts ar būvniecības produkcijas ražošanas apjoma samazināšanos, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pēdējos deviņos mēnešos Latvijā krities par 12,5%. Līdz ar to priedes resnā zāģbaļķa vidējā cena oktobrī samazinājās par 4%, savukārt egles resnā zāģbaļķa vidējā cena par teju 7%, rēķina "E-silva".

Sezonāli rudenī samazinās piekļuves iespējas cirsmām, jo daudzi kokmateriālu pievešanas ceļi nav izmantojami rudens lietainajā periodā. Līdz ar to palielinās interese un vērtība cirsmām, kas atrodas pie ceļa ar labiem izstrādes apstākļiem. Darījumu apjoms ar cirsmām kopumā vērtējams kā stabils, ar tendenci augt. Lai kompensētu iztrūkstošo izstrādes jaudu, uzņēmumi, kas orientējas uz šķeldas izstrādi, paplašinājuši savu tehnikas arsenālu. "E-silva" atzīmē: ņemot vērā dažādus ekonomiskos un ģeopolitiskos faktorus, rinda uz tehnikas iegādi var būt ilglaicīgs process.

Pārprodukcija enerģētiskās koksnes segmentā

Ņemot vērā šī gada silto rudeni, apkures sezona Latvijā vēl nav pilnvērtīgi sākusies, bet enerģētiskā koksne tiek ražota ar rezervi. Noliktavas Latvijā ir piepildītas ar šķeldu, granulām un malku. Oktobrī enerģētiskās koksnes cena bija stabila, bet novembra pirmajās nedēļās novērojams neliels cenas kritums, kas, iespējams, ir īslaicīgs. Vienlaikus gan enerģētiskās koksnes cenas turpina būt rekordaugstas, pēdējos 5 mēnešus apses un melnalkšņa malkas cenai vidēji palielinoties par 2,8 eiro par kubikmetru mēnesī. Vidējā malkas cena, noslēdzoties oktobrim, bija 80 eiro par kubikmetru.

Papīrmalkas cena stabilizējas

Priedes un egles papīrmalkas vidējā cena oktobrī sasniedza 88 eiro par kubikmetru, kas ir par 2% zemāka salīdzinājumā ar septembra sākumu. Savukārt bērza papīrmalkas cena oktobrī palielinājās, bet novembra sākumā – samazinājās no 130 eiro uz 127 eiro par kubikmetru. Tas saistīts ar noieta tirgus pieprasījuma izmaiņām, kas, galvenokārt, nosaka cenu papīrmalkai Latvijā.

Rudenim raksturīgs cenu pieaugums

Vidēji bērza cena oktobrī kāpusi no 5 līdz 7 eiro robežās. Tīraudzes ar bērza kokiem Latvijā ir retāk sastopamas, tāpēc visbiežāk bērzu izstrādā no jauktām audzēm, kas ietekmē izstrādātāju un ražotāju vēlmi vairumā iegādāties dažādas cirsmas. Tā un citu apstākļu rezultātā bērza finierkluču vidējā cena oktobrī pakāpusies no 140 eiro līdz 147,50 eiro par kubikmetru, kas ir kāpums par 5%, cenai augstākajā punktā sasniedzot 162 eiro par kubikmetru.

Savukārt bērza taras augstākā cena kāpusi no 138 eiro par kubikmetru uz 141 eiro par kubikmetru, vidējai cenai saglabājoties no 107 līdz 108 eiro robežās.

"E-silva" sevi pozicionē kā lielāko meža izsoļu platformu Latvijā, kas darbojas kā nozari vienojoša meža pārdošanas sistēma, kurā mežizstrādes uzņēmumi, vietējie un ārvalstu investori sacenšas par iespēju iegādāties koku ciršanas tiesības un meža īpašumus. Uzņēmums pēdējos septiņos gados nostiprinājis pozīcijas Latvijas un ārvalstu klientu vidū. Tās uzturētājs ir Latvijas pilna servisa meža apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Forest Mentor Group".