Siltumenerģijas tarifi samazināsies Jūrmalā, Ikšķilē un Valmierā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus SIA "Jūrmalas siltums", SIA "Ikšķiles māja" un SIA "Valmieras ūdens", kā arī vienu ražošanas tarifu SIA "Valmieras piens", "Delfi Bizness" informēja SPRK. Jūrmalā un Ikšķilē tarifi samazināsies no š.g. 1.marta, bet Valmierā no š.g. 15.februāra.

No š.g. 1. marta Jūrmalā siltumenerģijas tarifs būs 149,35 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) līdzšinējo 225,62 EUR/MWh vietā jeb par 33,8% zemāks. Jaunais tarifs būs spēkā līdz š.g. 30.jūnijam, bet no š.g. 1.jūlija tarifs būs vēl nedaudz zemāks – 148,49 EUR/MWh.

SPRK informē, ka tarifa samazinājums saistīts ar jauna dabasgāzes piegādes līguma slēgšanu brīdī, kad cena tirgū ir zemāka par līdzšinēji tarifā piemēroto. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 77,7%.

Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 108,68 EUR/MWh.

Savukārt Ikšķilē no 1. marta siltumenerģijas tarifs būs 196,45 EUR/MWh jeb par 3,4% zemāks, salīdzinot ar esošo tarifu. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. SIA “Ikšķiles māja” gadījumā šis ir ceturtais tarifa samazinājums, kopš tirgū vērojamas salīdzinoši straujas dabasgāzes cenu izmaiņas.

Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 91,4%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto augstāko atbalsta slieksni 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 113,65 EUR/MWh.

No š.g. 15.februāra siltumenerģijas tarifs Valmierā samazināsies par 5% un būs 131,25 EUR/MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu kritumu. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS “Valmieras piens”, kam SPRK apstiprinājusi par 18,6% zemāku siltumenerģijas ražošanas tarifu – 169,67 EUR/MWh.

SPRK skaidro, ka komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 91,4%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 99,63 EUR/MWh.

Visiem minētajiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.