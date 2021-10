'Silver Standart Houses' saņem 500 000 eiro kredītu ražotnes paplašināšanai

AS "Expobank" parakstījusi kreditēšanas līgumu 500 000 eiro apmērā ar Latvijas uzņēmumu SIA "Silver Standart Houses", kas ražo energoefektīvas mājas, ēku konstrukciju elementus un jumta kopnes, informē bankas pārstāvji.

Līdzekļus plānots ieguldīt ražotnes paplašināšanā un ražošanas tempu kāpināšanā, lai turpinātu iekarot eksporta tirgus, tostarp ASV un Kanādu, kur uzņēmums jau parakstījis pirmos līgumus.

Uzņēmums ražo energoefektīvas, cilvēka veselībai drošas koka karkasa mājas, kas ir ātri uzstādāmas un viegli ekspluatējamas. Universālo ražošanas tehnoloģiju var izmantot dažādu funkcionālās nozīmes objektu celtniecībai – sākot no terases, saunas vai individuālās mājas, beidzot ar industriālajām, ofisa un pat daudzdzīvokļu būvēm un ēkām (un to elementiem).

"Augošais pasūtījumu skaits no dažādām valstīm ir apliecinājums Latvijas uzņēmumu konkurētspējai, neraugoties uz pandēmijas apstākļiem. Augstā kvalitāte, pārdomātie attīstības plāni un noslēgtie līgumi vairākos mērķa tirgos bija vieni no iemesliem, kādēļ tika pieņemts lēmums par labu kredīta piešķiršanai. Jāpiezīmē, ka finansējums piešķirts piesaistot papildus nodrošinājuma instrumentu - kredīta garantiju no valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum"," norāda AS "Expobank" valdes loceklis Vasilijs Karpovs.

"Kredīta garantija, kalpo kā papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, veicināja uzņēmuma "Silver Standart Houses" spēju piesaistīt bankas aizdevumu apjomā, kāds nepieciešams ražošanas straujas izaugsmes posmā. "Altum" garantija apvienojumā ar bankas aizdevumu palīdzēs noturēt uzņēmuma attīstības dinamiku un sabalansēt naudas plūsmu," norāda finanšu institūcijas valdes locekle Inese Zīle.

SIA "Silver Standart Houses" ražotne Birzgalē savu darbību aktīvi uzsāka 2014. gadā pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem – 2000 m2 lielajā rūpnīcas ēkā. Ražotne ir aprīkota ar visu produkta pilnam dzīves ciklam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu. Uzņēmums aktīvi apgūst dažādus eksporta tirgus, pēdējo trīs gadu laikā uzturot vai veidojot starptautiskās attiecības 18 valstīs.

"Ņemot vērā, ka mēs nodrošinām pilnu projekta dzīves ciklu - paši projektējam, ražojam un uzstādām, iespēja kāpināt ražošanas jaudas un paplašināt darbību ir ļoti būtiska. Pandēmijas laikā pieprasījums ir būtiski pieaudzis, esam noslēguši pirmos līgumus vairākos eksporta tirgos – ASV, Kanādā un Kiprā. Produkcija ir jau saražota un līdz gada beigām plānots veikt piegādes," norāda uzņēmuma dibinātāja un līdzīpašniece Egita Bašena.