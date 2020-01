Skaidrīte Ābrama pametīs Konkurences padomes vadītājas amatu; gatavojas atpūsties

Skaidrīte Ābrama šā gada aprīlī pametīs Konkurences padomes (KP) vadītājas amatu, sacīja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV).

Ābrama amatu pametīs pēc pašas vēlēšanās 15. aprīlī. Ministrs piebilda, ka viņam Ābramas atlūgums bijis negaidīts, bet viņš to pieņems.

"Biju pārsteigts, jo mums bija laba sadarbība, varējām diskutēt par dažādiem tematiem," pauda ekonomikas ministrs, novēlot Ābramai atpūsties un laba vēlējumus turpmākajās profesionālajās gaitās.

Pēc Nemiro teiktā, Ekonomikas ministrija drīzumā izsludinās konkursu uz KP priekšsēdētāja amatu. Konkursa kārtībā izraudzīto piemērotāko kandidātu KP priekšsēdētāja amatam jāapstiprina Ministru kabinetam.

KP nesniedza detalizētāku skaidrojumu par Ābramas aiziešanas iemesliem, vien apstiprināja faktu, ka Ābrama amata attiecības ar KP pēc pašas vēlēšanās pārtrauks šā gada 15. aprīlī.

Ābrama atzina, ka amatu pamet personisku iemeslu dēļ. Viņa noliedza, ka kāda pārraugāmā nozare vai politiķi būtu izdarījuši kādu spiedienu. Turklāt, ja šādu spiedienu izjustu, amatu, tieši otrādi, nepamestu.

Viņa uzskata, ka KP ir izveidota par vienu no labākajām un efektīvākajām valsts pārvaldes iestādēm, padome kļuvusi "redzama", izveidojusies laba sadarbība ar sociālajiem partneriem. Pēc Ābramas teiktā, viņa amatā darbojusies, lai no iestādes darba būtu kāds pienesums, taču vienlaikus slavēja arī kolektīvu, kas esot viens no aizrautīgākajiem valsts pārvaldē.

Lai arī KP vadītāja uzskata, ka pieredze biznesa vidē viņai ļāvusi labāk pildīt pienākumus, piemēram, mazinot birokrātiju, viennozīmīgi pateikt, vai nākamajam KP kandidātam jābūt no biznesa vides vai valsts pārvaldes, viņa nevarēja. Pēc viņas teiktā darbošanās uzņēmējdarbībā pieprasa aktīvu rīcību un spēju pielāgoties izmaiņām, taču arī valsts pārvaldē netrūkst speciālistu ar pieredzi un jaunām zināšanām, kas amatu varētu ieņemt. Taču jebkurā gadījumā tam esot jābūt aktīvam, uz attīstību vērstam speciālistam.

Par iespējamiem turpmākiem profesionālajiem izaicinājumiem Ābrama pašlaik nebija gatava runāt, skaidrojot, ka astoņi gadi KP un nenormēts darba laiks vērtējami kā divas darba slodzes, kas ietekmējušas gan pašu, gan mājiniekus. Tāpēc pašlaik viņa gatavojas atpūsties.

Ābrama KP vadītājas amatu ieņem kopš 2012. gada 26. jūnija. Uz otro termiņu iestādes vadītājas amatā viņa tika apstiprināta 2017. gadā.

Ābramai ir maģistra grāds vadības zinātnē Latvijas Universitātē. Zināšanas viņa papildinājusi Šveices institūtu "Akad" un "Imaka" pēcdiploma studijās ekonomikas zinātnēs, Austrijas Ekonomikas palātas Ekonomikas veicināšanas institūta menedžmenta kursos, kā arī vairākos kursos apguvusi grāmatvedību un finanšu rādītāju analīzi.

Ābrama no 2004. gada līdz 2009. gadam pildīja KP padomes locekles amata pienākumus, bet līdz 2011.gada oktobrim bija KP vecākā ekonomiste. Pirms darba KP Ābrama bija Vācijas "Internationaler Bund" valodu un sociālās pedagoģijas institūta direktora vietniece.

No 2011.gada oktobra Ābrama vadīja Austrijas Ekonomikas ministrijas projektu Austrijas investīciju veicināšanai Baltijā, kas ietvēra pētījuma izstrādi par aktuālo transporta un loģistikas situāciju Latvijā un Lietuvā.

Ābrama bijusi lektore Latvijas tiesnešu apmācības semināros par konkurences tiesību piemērošanu un Eiropas Komisijas starptautiskajā tiesnešu apmācības seminārā "Codacons". Viņa bijusi arī Eiropas Komisijas (EK) finanšu instrumenta "Technical Assistance and Information Exchange" eksperte dažādās valstīs, kā arī EK programmā "Twinning" izstrādājusi projektu un sagatavojusi aktivitātes konkurences politikas ieviešanai Moldovas konkurences iestādē.