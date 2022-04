'Skanstes City' uzstādīts lielākais e-auto uzlādes parks Latvijā

No šīs nedēļas biroju kompleksā "Skanstes City" vienuviet ir pieejamas 12 jaunas vidēji ātrās (22 kW AC) elektrouzlādes pieslēgvietas.

Elektrouzlādes pieslēgvietas izveidotas sadarbībā ar AS "Latvenergo" tirdzniecības zīmolu "Elektrum" un e-automašīnām būs pieeja uzlādei, izmantojot "Elektrum Drive" aplikāciju. Tās atrodas pie "Skanstes City" iekšpagalmā pie Skanstes 50 ēkas. To var izmantot arī tuvējo māju iedzīvotāji savu auto uzlādei nakts laikā.

Turpinot ilgtspējīgu, videi draudzīgu un zaļu biroju centra attīstību, "Skanstes City" strādā arī pie citiem virzieniem. Jau šobrīd biroju parkā tiek izmantota 100% zaļā elektroenerģija, ko nodrošina "Latvenergo", un šī gada laikā teritorijā plānots izveidot saules elektrostaciju ar jaudu gandrīz 300 kW (kilovati). Saules paneļi tiks izvietoti uz Skanstes ielu 50b un 50c ēku jumtiem vairāk nekā 2800 kvadrātmetru kopējā platībā, nodrošinot papildu zaļo enerģiju biroju centram un tā nomniekiem. Plānots, ka saules stacija saražos līdz 230 megavatstundu (MWh) elektroenerģijas gadā, kas ir pielīdzināms 100 mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņam gada laikā.

2022. gadā ir plānota "Skanstes City" tālāka attīstība teritorijas, energoefektivitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošanā. Plānos ietilpst veikt divu esošu ēku Skanstes ielas 54 un 54a rekonstrukciju, kur tiks veikta arī logu, fasādes, inženiertīklu un liftu nomaiņa, kā rezultātā ēkas iegūs jaunu fasādi un vizuālo tēlu, kas atbilst biroja centra jaunajai koncepcijai un stilam.

Ilgtspēja ir "Skanstes City" biznesa stratēģijas sastāvdaļa kopš biroju centra izveides sākuma, ko apliecina arī piešķirtais BREEAM sertifikāts, kuru var iegūt, ja ēka atbilst augstākiem energoefektivitātes un ilgtspējības standartiem, nodrošinot videi un iedzīvotajiem draudzīgākos risinājumus, uzsver "Skanstes City" pārvaldītāja "SG Capital" partneris un valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs.



"Skanstes City" ietver astoņas ēkas Skanstes apkaimē, kur telpas nomā vairāk nekā 60 Latvijas un ārvalstu uzņēmumi. "Skanstes City" zīmols tika ieviest,s nododot ekspluatācijā divas ēkas biroju parkā pēc to kapitālās renovācijas 2019. gadā. Pēc renovācijas abas ēkas ir BREEM "Very Good" sertificētas un iznomātas galvenokārt jaunās paaudzes tehnoloģiju uzņēmumiem. 2023. gadā ekspluatācijā tiks nodotas vēl divas renovētas un BREEM "Very Good" sertificētas biroju ēkas.

"Skanstes City" pārvalda "SG Capital", kas ir Baltijas komerciālā nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldnieks ar uzsvaru uz investīciju ilgtspēju. "SG Capital" ir dibināts 2016. gadā un tā klienti ir vadošie institucionālie ieguldītāji Baltijas reģionā.