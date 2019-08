Šķēles ģimenes SPI grupas peļņa pērn divkāršojusies līdz 16,6 miljoniem eiro

Ekspremjera Andra Šķēles ģimenei piederošās finanšu ieguldījumu kompānijas SIA "Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem" (SPI) koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 15,153 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,7% vairāk nekā 2017. gadā, savukārt grupas peļņa pieauga 2,3 reizes un bija 16,625 miljonu eiro apmērā, liecina "Firmas.lv" dati.

Gada pārskats atklāj, ka "Sabiedrības privātajiem ieguldījumiem" koncerna peļņas pieaugumu pagājušajā gadā galvenokārt ietekmēja pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu pieaugums, kas sasniedza 15,365 miljonus eiro. Tostarp koncerna pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos 8,172 miljoni eiro bija ieņēmumi no prasījumu atgūšanas, 3,738 miljoni eiro bija atlikušās nemateriālās vērtības rezerves, bet 2,99 miljoni eiro - dotācijas. Vienlaikus koncerna ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā pērn veidoja 9,777 miljonus eiro.

"Sabiedrības privātajiem ieguldījumiem" koncerna apgrozījumā lielāko daļu 2018.gadā veidoja ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem - 8,832 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 5,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kā arī ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas - 3,551 miljons eiro, kas ir par 18,2% mazāk nekā gadu iepriekš. No konsultācijām pērn koncerns guvis ieņēmumus 1,027 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums 2,5 reizes, no ūdenstransporta apkalpošanas - 81 140 eiro, kas ir pieaugums par 6,1%, bet pārējie ieņēmumi veidoja 1,661 miljonu eiro, kas ir par 44,5% vairāk nekā 2017.gadā.

"Sabiedrībai privātajiem ieguldījumiem" piederošā kompānija "Privāto aktīvu pārvalde" ieguldījumu aktivizēšanai dibina atsevišķus meitasuzņēmumus ar nosaukumu "Inpo". Tostarp "Inpo 17" pieder 67% SIA "LAP1R" kapitāldaļu, kas savukārt ir akcionārs AS "Liepājas autobusu parks" (59,45%), kas nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem, bet "Inpo 24" pieder vairākas kompānijas ar nosaukumu "Vēja parks", kas tirgo elektroenerģiju.

Koncerna finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2018.gada maijā sākta un augustā pabeigta SIA "Inpo 5", kas iepriekš bija kompāniju ar nosaukumu "Vēja parks" īpašniece, reorganizācija. Pēc "Firmas.lv" datiem, "Inpo 5" likvidēta 2018.gada septembrī.

Tāpat 2018.gada jūlijā koncerns iegādājies prasījuma tiesības 8,757 miljonu eiro apmērā.

Vadības ziņojumā teikts, ka pagājušajā gadā pamatkapitāls palielināts koncerna uzņēmumiem "Inpo 1", "Inpo 2", "Inpo 3", "Inpo 4", "Inpo 6", "Inpo 12", "Inpo 15", "Inpo 17", "Inpo 20", "Inpo 22", "Inpo 23", "Inpo 24", "Inpo 26", "Inpo 27", "Riga Yach Port", "Port Transport Services" un "Privāto aktīvu konsultācijas".

"2019.gadā koncerna vadība paredz meklēt jaunas investīciju iespējas," sacīts finanšu pārskatā.

2017.gadā "Sabiedrības privātajiem ieguldījumiem" koncerna apgrozījums bija 14,338 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 7,313 miljonu eiro apmērā.

Koncerna galvenais darbības veids ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvalde. "Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem" reģistrēta 2007.gadā. Tā pieder ekspremjera Andra Šķēles ģimenei - kompānijas īpašnieki ir Kristiāna Lībane-Šķēle (30%), Anete Šķēle-Pētersone (25%), Madara Šķēle-Dupate (25%), kā arī Edgars Šķenderis (10%) un Iveta Smilga-Krongorne (10%).