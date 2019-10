Šķelšanās 'top!' mazumtirdzniecības tīklā; attīstīs jaunu zīmolu

Apvienojoties vietējiem mazumtirdzniecības veikalu tīklu uzņēmumiem, dibināta SIA "Latvian Retail Management", kas plāno attīstīt jaunu veikalu tīkla zīmolu "Citro" ar vairāk nekā 70 tirdzniecības vietām visā Latvijā, informē uzņēmuma pārstāvji. Līdz šim uzņēmumi "Diāna", "Gabriēla" un "Lekon" strādā ar "top!" zīmolu.

Līdz šim apvienību veidojošo uzņēmumu mazumtirdzniecības vietas tika pārstāvētas ar zīmolu "top!", taču pakāpeniski veikali mainīs nosaukumu uz jauno zīmolu un no 2020. gada janvāra tiks pārstāvēti ar vienotu zīmolu "Citro". Tiek norādīts, ka jaunais koncepts ļaus uzņēmumiem daudz operatīvāk pieņemt lēmumus un elastīgāk reaģēt uz pārmaiņu procesiem, plānojot operatīvo darbību un modernizējot tirdzniecības vietas, kā arī pielāgot sortimentu katra pārstāvētā reģiona tradīcijām un aktualitātēm.

SIA "Latvian Retail Management" apvienojušies vietējā kapitāla mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkli AS "Diāna", SIA "Gabriēla" un SIA "Lekon", kas iepriekš veidoja daļu no mazumtirdzniecības tīkla "top!" veikalu ķēdes. Līdz ar pakāpenisku pāreju uz jauno zīmolu no 2020. gada janvāra visās apvienības uzņēmumu tirdzniecības vietās tiks piedāvāts jaunais koncepts "Citro". Papildus tam plānots attīstīt ciešāku sadarbību ar vietējiem ražotājiem un atbilstoši katra reģiona specifikai piedāvāt svaigu vietējo ražotāju produkciju.

"Ilgu laiku mēs esam bijuši daļa no mazumtirdzniecības veikalu tīkla "top!", taču līdzšinējā sistēma bija pārāk sarežģīta un smagnēja – pārāk daudz iesaistīto pušu, dažādu interešu un pārāk lēna lēmumu pieņemšana, kas, mūsuprāt, kavēja izaugsmes tempus. Tāpēc savstarpēji vienojāmies ar veikalu tīklu "top!" par sadarbības pārtraukšanu un turpmāk strādāsim kā atsevišķa apvienība "Latvian Retail Management", attīstot jaunu veikalu tīklu ar vienotu zīmolu "Citro"," skaidro SIA "Latvian Retail Management" valdes priekšsēdētājs Imants Kemlers.

Viņš teic, ka lēmums par "Citro" veikalu tīkla izveidošanu ir balstīts vairākos apsvērumos. "Viens no būtiskākajiem – mums ir svarīga izaugsme. Turklāt šai izaugsmei jānotiek vienlīdzīgi gan lielajos centru veikalos, gan mazajos ciemu veikaliņos. Šāds solis bija nepieciešams, lai mēs kā uzņēmumi, kam ir vienota vīzija par mērķtiecīgu izaugsmi, varētu augt un attīstīties. Atdalīšanās no lielās sistēmas un pāreja uz vienotu un kompaktu partnerību, ļaus daudz ātrāk pieņemt lēmumus un elastīgāk reaģēt uz pārmaiņu procesiem, plānojot operatīvo darbību un modernizējot tirdzniecības vietas, kā arī pielāgot sortimentu katra pārstāvētā reģiona īpatnībām," norāda Kemlers.

Uz portāla "Delfi" jautājumu, kas sniedz pārliecību, ka jauns zīmols spēs konkurēt ar jau esošajiem tirgū, Kemlers teic, ka apvienības uzņēmumi pierādījuši sevi kā uzticamus partnerus un veikaliem ir izveidojies lojāls klientu loks.

Informācija mājaslapā liecina, ka 2000. gada jūnijā Liepājā tika atvērts pirmais "top!" veikals. SIA "Iepirkumu grupa" ir veikalu tīklu "top!" pārstāvošais uzņēmums, kas veikalu tīklam nodrošina vienotu iepirkumu sistēmu un kopējas mārketinga aktivitātes.



Lielākais uzņēmums, kas strādā ar "top!" zīmolu ir SIA "Firma Madara 89", tās apgrozījums pērn bija 127,8 miljoni eiro, bet peļņa – 9,5 miljoni eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. Tāpat grupā darbojas SIA "Mārksmens" (apgrozījums 24,3 miljoni eiro), AS "LPB" (apgrozījums 38,5 miljoni eiro) u.c.

Mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Citro" īpašnieks ir SIA "Latvian Retail Management", kas apvieno vairākus mazumtirdzniecības uzņēmumus – AS "Diāna", SIA "Gabriēla", SIA "Lekon". Katram no uzņēmumiem pieder 33,33% daļu. Savukārt "Latvian Retail Management" patiesie labuma guvēji ir Aldis Anzenavs, Igors Lucijanovs, Andris Revizors, Vasīlijs Popandopulo (Vasyl Popandopulo) un Edvīns Bergmanis. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 51 000 eiro, tas ir pilnībā apmaksāts, liecina "Crediweb.lv" dati.

"Izveidojot atsevišķu uzņēmumu apvienību un strādājot pie jaunā zīmola "Citro" ieviešanas, esam spēruši nākamo soli uzņēmumu attīstībā. Tas ir pārdomāts solis. Mūs vieno kopīga vīzija par vienotu un mērķtiecīgu izaugsmi, kas līdzšinējā sistēmā bija pārāk sarežģīta, smagnēja un laikietilpīga. Esam pārliecināti, ka līdz ar šīm pārmaiņām spēsim būt daudz efektīvāki lēmumu pieņemšanas procesos, varēsim ātrāk ieviest jaunumus un veikt nepieciešamās pārmaiņas, lai darbiniekiem, partneriem un klientiem piedāvātu mūsdienīgus risinājumus un ilgtspējīgu sadarbību," teic Kemlers.

"Lekon" apgrozījums pērn pieauga par 8% un sasniedza 25,5 miljonus eiro, peļņa bija 0,2 miljoni eiro. "Diāna" apgrozījums palielinājās par 11% līdz 41,3 miljoniem eiro, uzņēmums nopelnīja 1,4 miljonus eiro. "Gabriēla" 2018. gadā apgrozīja 42,0 miljonus eiro (+12%) un nopelnīja 2,7 miljonus eiro.

Uzņēmumu apvienības kopējais tirdzniecības vietu skaits ir vairāk nekā 70 veikali visā Latvijā. "Latvian Retail Management" nodrošina vienotu kopējā tīkla sortimentu, ietverot individuāla piedāvājuma veidošanu katra sadarbības partnera tirdzniecības vietās atbilstoši reģiona tradīcijām un vietējo ražotāju piedāvājumam.