'Skok' gatavs būtiski paplašināt motorolleru nomas pakalpojumu

2020. gads ir elektromotorolleru nomas pakalpojuma sniedzēja "Skok" pirmais praktiskā darba gads Latvijā. Uzņēmumā informē, ka tas ir gatavs būtiski paplašināt darbību.

Uzņēmumā vērtē, ka šis bijis notikumiem un jaunumiem bagāts gads mikromobilitātes tirgū –parādījās jauni spēlētāji, elektriskie motorolleri un automašīnas, un palielinājās koplietošanas transportlīdzekļu skaits.

Vaicājot, vai izdevies gūt peļņu, uzņēmumā teic: "Ir pāragri runāt par ievērojamu peļņu. Vienā sezonā nav iespējams atgriezt ieguldījumus, kas ir diezgan lieli. Tas nebija pirmā gada galvenais mērķis. Kopumā mums ir pozitīvs viedoklis par pirmās sezonas rezultātiem."

"Skok" šajā sezonā lietotājiem piedāvā vairāk nekā 200 elektrisko mopēdu. "Skok" elektrisko mopēdu novietnes atrodas Rīgā, Mārupē un Jūrmalā. Tomēr braucienu ģeogrāfija nav ierobežota, galvenais ir atgriezt mopēdu vienā no atļautajām stāvvietām. Sezonas laikā motorolleru parks ir pieaudzis, un uzņēmums jau ir sagatavojis motorollerus, lai nākamajā sezonā palielinātu servisu par aptuveni 30%. Paplašināsies arī pieejamība lietotājiem, palielināsies stāvvietu skaits.

"Pašreizējā sezonā pastāvīgi palielinās stāvvietu skaits Rīgā un Jūrmalā. Salīdzinot ar sezonas sākumu, mikrorajonos tādu ir vairāk, kopumā par aptuveni 30% vairāk," informē uzņēmumā.

Atbildot uz jautājumu, kā elektromotorolleru nomas biznesu ietekmējusi Covid-19 krīze un cik liela ietekme uz biznesu bijusi tūrisma plūsmas apsīkšanai, "Skok" atbild: "Pašreizējā epidemioloģiskā situācija noteikti ir ietekmējusi visas cilvēka dzīves un darbības sfēras. Plānojot darbu vasaras sezonā, mēs noteikti rēķinājāmies ar tūristiem un viņu interesi par pilsētu un apskates objektiem. Būtiska tūrisma palēnināšanās tieši ietekmēja mūsu 2020. gada rādītājus, un kopumā var teikt, ka šie apstākļi ir negatīvi ietekmējuši finanšu rezultātus."

Runājot par konkurenci Latvijas tirgū, "Skok" norāda, ka mikromobilitātes tirgus pasaulē ir tā attīstības sākumā, un arī Rīgā tas ir diezgan jauns. Ir daudz vietējo un starptautisko spēlētāju. "Protams, pastāv konkurence, jo klientu segmenti pārklājas, bet mēs uzskatām, ka visi piedāvātie transporta veidi papildina viens otru. Lietotāji sāk pierast un kļūst arvien vairāk ieinteresēti koplietošanā. Patērētājs mācās, un tirgus pieaugs. Latvijas tirgus ir liberālāks mūsu biznesam nekā dažās Eiropas galvaspilsētās un lielajās pilsētās, un ir atvērts, tāpēc mēs neizslēdzam jaunu pakalpojumu parādīšanos. Mēs jau zinām par vismaz vēl vienu gaidāmo projektu. Ar negodīgu konkurenci Latvijas tirgū tiešā veidā neesam sastapušies, lai gan ir jautājumi par negatīvo vērtējumu ticamību sociālajos tīklos un to cilvēku atsauksmēm, kuri nav mūsu klienti, to izcelsmi un mērķiem," pauda uzņēmumā.

Pieskaroties cenu tēmai, "Skok" norāda, ka "produkta vai pakalpojuma cena ir vissvarīgākais jautājums veiksmīga biznesa vadīšanā": "To ietekmē daudzi faktori, tostarp iepriekš minētā konkurence. Cenai vajadzētu būt pieņemamai patērētājam un ļaut uzņēmumam segt izmaksas, nopelnīt un augt. "Skok" pakalpojuma cena tiek noteikta par 1 minūti neatkarīgi no attāluma. Tas atšķiras no automašīnu koplietošanas sistēmām, kurās tiek izmantoti 2 cenu faktori – laiks un attālums."

"Skok" motorolleru izmantošanas cena šajā gadā ir mainījusies klientu labā. Sākotnēji cena tika plānota 0,20 eiro minūtē, pēc tam, ņemot vērā dažādus faktorus un apstākļus, cena tika noteikta 0,19 eiro minūtē.

"Lai arī "Skok" motorolleru 1 minūtes īres cena ir augstāka nekā elektrisko skrejriteņu īre, kopējās brauciena izmaksas parasti ir mazākas nekā citiem konkurentu transportlīdzekļiem. Turklāt ar motorolleri var braukt divatā un ātrāk nokļūt galamērķī. Pakalpojuma izmaksas nākamajā sezonā tiks noteiktas pēc detalizētas pašreizējās sezonas analīzes. Un, lai arī cena Rīgā ir viena no zemākajām Eiropā, uzņēmums šobrīd neplāno paaugstināt nomas cenu," skaidro uzņēmumā.

Uzņēmumā atzīst, ka viena motorollera dzīves cikls pagaidām vēl nav zināms. Motorolleru ražotājs "NIU" esot viens no tirgus līderiem, dodot garantiju detaļām, un lēš, ka ilgtspēja ir vairāki desmiti tūkstoši kilometru. Svarīgs elements ir izmantotās baterijas, to ietilpība un kalpošanas laiks, un tām ir savi garantijas nosacījumi. "Skok" izmanto vienas no labākajām baterijām, kuras lieto arī "Tesla", skaidro uzņēmumā.

Lai novērstu zādzību gadījumus, katrs mopēds ir aprīkots ar skaņas trauksmi, kustības sensoru un GPS sistēmu pozīcijas kontrolei, kā arī žiroskopu sensoru un motora bloķēšanu. "Pretēji gaidītajam, bija tikai daži vandālisma gadījumi un zādzību mēģinājumi. Tā kā mēs kontrolējam visus savus mopēdus, zaudējumu nav. Pavisam cita situācija ar klientu attieksmi pret mopēdiem ir lietošanas laikā. Lietošanas noteikumiem, satiksmes noteikumiem, klientu bezatbildībai un neuzmanībai ir daudz seku, daudz nelielu bojājumu – salauztu spoguļu, salauztu rokturu un citu lietu. Tomēr lietotāji mācās, kļūst pieredzējušāki, mēs skaidrojam un mācām, tāpēc situācija uzlabojas, bet neiztiekam arī bez starpgadījumiem," atzīst uzņēmumā.

Jautājot par sabiedrības attieksmi pret elektromotorolleriem, uzņēmumā teic: "Pilsētnieki dažādi reaģēja uz "Skok" elektrisko motorolleru parādīšanos. Atcerieties, kā cilvēki reaģēja uz elektrisko skrejriteņu parādīšanos – viedokļi ir atšķirīgi. Autobraucēji nebija apmierināti ar to, ka uz ceļa vai autostāvvietā atradās jauns transportlīdzeklis, gājēji ar papildu šķēršļiem. Viss jaunais izraisa pastiprinātu uzmanību un reakciju, taču mēs pilnveidojamies, uzlabojam pakalpojumu, reaģējam uz lietotāju un iedzīvotāju pieprasījumiem un ieteikumiem. Un lielākā daļa rīdzinieku, mums šķiet, reaģēja pozitīvi un labvēlīgi."

"Skok" elektriskie motorolleri lietotājiem tiek piedāvāti "siltajā" sezonā. "Mūsu apstākļos tas visbiežāk ir aprīlis līdz oktobris. Ziemā ekspluatācija ir grūta zemās temperatūras dēļ. Braucot ir auksti un nedroši. Rudenī un ziemā motorolleri tiek pilnībā nodoti tehniskai apkopei un remontam, un tos uzglabājam līdz nākamajai sezonai," informē uzņēmumā.