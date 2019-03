'Skonto grupas' uzņēmumu apgrozījums pērn – 225 miljoni eiro

"Skonto grupas" uzņēmumi pērno gadu noslēguši ar 225 miljonu eiro apgrozījumu, no kuriem 60% veidoja ieņēmumi ārvalstu tirgos, liecina uzņēmumu operatīvie dati.

Nozīmīgākie ārvalstu tirgi grupas uzņēmumiem pērn bija Skandināvijas valstis, Lielbritānija un Vācija.

"Šī gada prioritāte ir turpināt nostiprināt pozīcijas ārvalstu tirgos, līdz ar to liela uzmanība tiks pievērsta efektīvai procesu vadībai, kā arī kvalificētu darbinieku piesaistei. Strādāsim arī pie esošo darbinieku kvalifikācijas celšanai, lai spētu sekmīgi konkurēt ārvalstīs. Tā kā nozīmīgs eksporta tirgus ir Lielbritānija, šobrīd pastiprināti sekojam Lielbritānijas izstāšanās procesam no Eiropas Savienības. Lai diversificētu biznesa riskus, nozīmīgas investīcijas šobrīd veicam arī jaunu ārvalstu tirgu izpētē," skaidro "Skonto Group" stratēģiskās attīstības direktors Rihards Rāvis.

Salīdzinot ar 2017. gada datiem, straujāko izaugsmi starp grupas uzņēmumiem pēc operatīvajiem datiem uzrādīja "Skonto Prefab" ar 53% pieaugumu, "Skonto Plan Ltd" ar 45% pieaugumu un "Skonto Cross Timber Systems" ar 42% apgrozījuma pieaugumu.

"Skonto grupas" uzņēmumu vadība norāda, ka 2019. gadā grupas uzņēmumi turpinās investēt tehnoloģiju attīstībā, lai klientiem nodrošinātu mūsdienīgus risinājumus, spējot pielāgot tos katra klienta individuālajām vajadzībām. Tāpat plānots pabeigt grupas uzņēmumu juridiskās struktūras reorganizāciju, apvienojot grupas uzņēmumus zem holdinga sabiedrības "SKONTO GROUP".

"SKONTO GROUP" ir viens no lielākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā. Grupas uzņēmumi saviem klientiem spēj nodrošināt pilnu būvniecības pakalpojumu, sākot no plānošanas līdz realizācijai. Grupas uzņēmumos strādā vairāk nekā 2000 darbinieku. Grupas lielākie uzņēmumi ir "SKONTO BŪVE", "Skonto Prefab", "Skonto Plan Ltd", "Forta Pro", "SBC Construction AB", "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" un "Skonto Cross Timber Systems".