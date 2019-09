'Skonto' īpašnieks: man nav informācijas par karteli būvniecības nozarē

"Skonto" uzņēmumu grupas jaunajam īpašniekam un vadītājam Rihardam Rāvim neesot informācijas par iespējamu karteli būvniecības nozarē un viņš šaubās, ka tik sadrumstalotā tirgū, kā Latvijas būvniecība, kādai būvfirmai vai būvfirmu grupai būtu iespēja ietekmēt visu tirgu.

Intervijā R.Rāvis norādīja, ka ne Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), ne Konkurences padomes pārstāvji nav veikuši nekādas procesuālās darbības nevienā no "Skonto" grupas uzņēmumiem.

"Man nav informācijas par karteli būvniecības nozarē, līdz ar to nevaru komentēt tā iespējamo ietekmi uz būvniecības tirgu Latvijā. Šaubos, ka tik sadrumstalotā tirgū, kā Latvijas būvniecība kādai būvfirmai vai būvfirmu grupai ir iespēja ietekmēt lielo iepirkumu, kuros piedalās daudz pretendentu gan no Latvijas, gan ārzemēm, cenas. Uz to norāda arī Latvijas lielo būvfirmu zemie peļņas rādītāji. Ja pastāvētu kādas savstarpējas vienošanās, tad būtu jābūt arī peļņai," sacīja R.Rāvis.

Viņš norādīja, ka pēdējo dienu skaļās kratīšanas un apsūdzības viennozīmīgi atstās negatīvu ietekmi uz būvniecības sektoru Latvijā. "Prognozēju, ka tās ārvalstu būvniecības kompānijas, kuras apsvēra domu piedalīties konkursos Latvijā, pēdējo dienu notikumi noteikti atbaidīs. Savukārt tas samazinās konkurenci un negatīvi ietekmēs tirgu un pasūtītāju intereses," sacīja R.Rāvis.

Jautāts, vai KNAB aktivitātes saistībā ar viņa tēvu un "Skonto" grupas nu jau bijušo īpašnieku un vadītāju Gunti Rāvi kaut kādā veidā ir ietekmējis klientu, pasūtītāju attieksmi, R.Rāvis sacīja, ka uzņēmuma darbu tas neietekmēs.

""Skonto" grupā es strādāju jau astoņus gadus. Paaudžu maiņa mūsu grupā bija tikai laika jautājums. Es esmu pārliecināts, ka mans tēvs tiesiskā ceļā pierādīs, ka nav saistīts ar nekādām koruptīvām aktivitātēm. Mūsu uzņēmuma darbu tas neietekmēs," sacīja R.Rāvis.

Viņš uzsvēra, ka uzņēmuma ikdienas darbu veic un uzrauga uzņēmumu valdes, kas ir kompetentas un pieredzējušas. "Es esmu pārliecināts, ka uzņēmuma darbībai negatīva efekta ilgtermiņā nebūs. Protams, īstermiņā ir reputācijas risks, ar ko aktīvi strādājam. Mūsu ārzemju klienti mani pazīst no iepriekšējās darbības, līdz ar to viņiem nav pārsteiguma, ka uzņēmuma darbība ir nonākusi manās rokās," sacīja R.Rāvis.

Viņš norādīja, ka "Skonto" grupā ir izstrādāta ziedojumu politika, pēc kuras principiem uzņēmumu valdes pieņem lēmumus par dažādu projektu atbalstīšanu. Pēdējos 10 gados "Skonto" grupas uzņēmumi ir ziedojuši vairākus miljonus eiro, atbalstot gan sportu, gan kultūras attīstību.

"Šobrīd, protams, KNAB veiktās darbības mums liek izvērtēt tālākās ziedošanas aktivitātes. Mēs noteikti turēsim savu vārdu tiem, kam esam solījuši atbalstu, tātad noslēgsim šos projektus, kuros jau esam iesaistījušies. Šobrīd izstrādājam jaunu atbalsta stratēģiju, kā varam veicināt tās nozares, kuras ir atstātas novārtā no valsts puses, bet kurām, mūsuprāt, būtu jāattīstās. Noteikti mēs īpašu uzsvaru liksim uz izglītību," piebilda R.Rāvis.

Savukārt G.Rāvis norādīja, ka nesniegs nekādus komentārus par KNAB un Konkurences padomes veiktajām darbībām.