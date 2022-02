'Skonto Plan' investē vairāk nekā 6 miljonus eiro jaunā ražotnē

Fasāžu ražotājs “Skonto Plan” jaunā ražotnē Tukumā investē vairāk nekā 6 miljonus eiro. Pateicoties šim solim, uzņēmumam būs iespēja paaugstināt savu ražošanas efektivitāti un kapacitāti, paplašināt sniegtos pakalpojumus un nodrošināt jaunas darba vietas.

Patlaban Tukumā 10 000 m2 plašās telpās atrodas divas "Skonto Plan" ražotnes – vienā no tām tiek ražotas alumīnija būvkonstrukcijas, savukārt otrā nestandarta metāla izstrādājumi, nodrošinot darba vietas vairāk nekā 200 dažādu profilu speciālistiem. "Skonto Plan" ražotnē top arī stiklotas fasādes augstceltnēm, tajā skaitā debesskrāpjiem.

"Skonto Plan" attīstības projekta ietvaros tiks paplašināta uzņēmuma darbība, šī gada jūnijā atverot jauno ražotni 14 000 m2 platībā. Šajā rūpnīcā būs mūsdienīgas CNC (Computer Numeric Control) iekārtas, kuru iegādē investēti teju 2 miljoni eiro. Pateicoties šīm iekārtām, kas būs pirmās Baltijā un vienas no pirmajām Eiropā, uzņēmums varēs ievērojami palielināt rūpnīcas jaudu.

"Šīs investīcijas Tukuma ražotnē ir daļa no uzņēmuma stratēģiskā investīciju plāna, un šis ir viens no soļiem ceļā uz uzņēmuma straujo izaugsmi, ambiciozajiem attīstības mērķiem nākotnē. Ražotņu kompleksā top produkti ar augstu pievienoto vērtību klientiem Latvijā, Skandināvijas valstīs un Lielbritānijā. Mēs ražojam sarežģītus produktus gan no inženiertehniskā risinājuma, gan no ražošanas procesa aspektiem," stāsta Raimonds Freimanis, "Skonto Plan" valdes priekšsēdētājs (fotogrāfijā).

"Skonto Plan" (SIA "Skonto Plan Ltd"), kas ir dibināts 1992. gadā, ir daļa no "Skonto Group".