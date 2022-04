Skujukoku apaļkoku cenas sasniedz jaunus rekordus

Koksnes tirgus situāciju 2021. gadā raksturo cenu kāpums, sasniedzot vēsturiski augstākās priedes un egles cenas, informē meža izsoļu sistēmas Latvijā "E-silva" eksperti. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju 2022. gada sākumā, cenu kāpums turpinās arī 2022. gadā, un koksnes cenas pieaugumu ietekmē sankcijas pret Krieviju.

2021. gadā ASV palielinājās pieprasījums pēc hipotekārajiem kredītiem, kas strauji veicināja jaunu ēku būvniecību. Turklāt Eiropā un ASV raksturīga tieši koka apbūve, piemēram, paneļmājas, kuru būvniecībā izmanto egles un priedes koksnes zāģbaļķi. Tā rezultātā skujukoku būvniecības materiāli – brusas un dēļi, 2021. gada vasarā piedzīvoja rekordaugstu pieprasījuma un cenu kāpumu. Covid-19 pandēmija veicināja arī privātu remontdarbu, tai skaitā iekšdarbu, veikšanu.

Latvijas koksnes pieprasījums tiešā veidā atkarīgs no ASV, Lielbritānijas un Eiropas noieta tirgiem. Svārstības šajos tirgos izmaina arī koksnes pieprasījuma un cenas Latvijā.

Pēc cenu kāpuma vasarā, 2021. gada 3. ceturksnī skujukoku zāģbaļķu cenas būtiski samazinājās. Ņemot vērā izdevīgo cenu 2. ceturksnī mežu īpašnieki un lielākie tirgus spēlētāji bija ieinteresēti pārdot pēc iespējas vairāk, zāģētavu noslodze bija augsta. Uz Latviju koksni apstrādāt sūtīja arī Skandināvijas valstis. Tā visa rezultātā izveidojās pārprodukcija.

2021. gada beigās skujkoku zāģbaļķu cena saglabājās par 4 % augstāka nekā pirms lielā cenu kāpuma vasaras sākumā. Lai gan resnā zāģbaļķa cena samazinājās – piemēram, vasaras perioda augstākajā cenas kāpumā resnā priedes zāģbaļķa cena bija no 120 līdz 122 Eur/m3, pēc cenas krituma 2021. gada 3. ceturksnī un 4. ceturksnī tā bija 102 Eur/m3 – pārējam skujukoku sortimentam cena sāka veidot lineāru pieaugumu, tādējādi saglabājot zāģbaļķa cenas kopējo kāpumu gada nogalē.

2021. gada papīrmalkas (bērzs) cenu izmaiņu tendence ir pozitīva, cenas kāpums gada beigās saistīts ar celulozes un koksnes enerģijas pieprasījuma palielināšanos. Tomēr cena par kubikmetru pakāpeniski ir augusi visa gada garumā. Salīdzinot 2021. gada 4. ceturksni, ar 2021. gada 1. ceturksni, bērza papīrmalka kļuvusi par 44,7% dārgāka (no 40 Eur/m3 līdz 58 Eur/m3).

2021. gada 1. ceturksnī bērza finierkluču cena par kubikmetru samazinājās par 19,5 % (no 82 Eur/m3 līdz 66 Eur/m3), kas skaidrojams ar ikgadējo sezonalitāti, kā arī samazināto eksportu, galvenokārt uz Ķīnu.

2021. gada 2. ceturksnī cena pamazām atgriezās gada sākuma apjomā un 3. ceturkšņa beigās bērza finieris maksāja pat 106 Eur/m3, kas, salīdzinot ar 2021. gada janvāra sākumu, ir gandrīz 29,3% vairāk.

Tuvojoties aukstākam laikam, bērza zāģbaļķu transportēšana ir ērtāka un līdz ar to izdevīgāka – sulu laikā bērza zāģbaļķi ir smagi un bieži straujāk bojājas – ar to skaidrojams arī cenu pieaugums 2021. gada 3. ceturksnī. Tāpat tika novērota arī pastiprināta interese no Ķīnas pircēju un partneru puses par bērza finierkluču iepirkumiem.

Cena taras klučiem 2021. gadā nav piedzīvojusi straujas svārstības, cena ir stabili pieaugusi visa gada garumā no aptuveni 45 Eur/m3 gada sākumā līdz 65 Eur/m3 pašās gada beigās, kas ir par 44% vairāk.